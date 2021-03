12:00 Uhr

Der AWO-Kindergarten Deuringen bekommt eine neue Leitung

Nach 14 Jahren will die Chefin des AWO-Kindergartens in Deuringen, Christiane Braunmiller, künftig etwas kürzertreten. Ihre Nachfolgerin steht schon fest.

Mit dem Kindergarten der AWO-Schwaben in Deuringen verbinden die Bewohner Stadtbergens eine besondere Person: Christiane Braunmiller. Sie leitet die Einrichtung seit 14 Jahren und ist seit 1992 bei der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) tätig. Doch nun mussten sich die Eltern, Kinder und auch das Team von ihrer langjährigen Leitung verabschieden.

Braunmiller hat sich dazu entschieden, künftig einfach etwas kürzerzutreten. Sie kehrt der AWO jedoch nicht ganz den Rücken. Nach einer wohlverdienten Auszeit wird sie den Bezirksverband wieder in anderer Funktion tatkräftig unterstützen. In all den Jahren trug die engagierte Leiterin nicht nur eine Gruppenschließung mit, sondern auch einen Ausbau. Und das 25. Jubiläum des Kindergartens im Jahr 2017 wurde gemeinsam mit ihr freilich gern und groß gefeiert.

Olga Zarling leitet künftig den AWO-Kindergarten Deuringen

"Unsere Frau Braunmiller hatte stets ein offenes Ohr und war bei den Kindern, Eltern und den Mitarbeitenden sehr beliebt. Als Stadtberger Bürgerin kannte sie die Familien und Netzwerkpartner im Ort sehr gut und betreute zuletzt sogar Kinder in der zweiten Generation“, sagen die Mitarbeiter des Teams und fügen ein "dickes Dankeschön für so viel Hingabe“ hinzu.

Die Lücke darf nun Olga Zarling schließen. Auch sie ist als ehemalige Leitung der AWO-Kinderkrippe Stadtbergen mit der Stadt verbunden und wurde bereits herzlich vom Team und den Familien des Kindergartens empfangen. (AZ)

