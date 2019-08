vor 28 Min.

Der Adelsrieder Pfarrer meldet sich ab

Im Alter von 82 Jahren geht Herbert Hermle in den Ruhestand. Er war Mitglied in allen Vereinen, doch seine große Lieber galt vor allem einer Sportart.

Der Adelsrieder Ortspfarrer Pater Herbert Hermle verabschiedet sich zum 1. September in den Ruhestand. 17 Jahre betreute er, und das rund um die Uhr, die Pfarrei Johannes der Täufer in Adelsried.

Als er vor 17 Jahren eine etwas ruhigere Pfarrei suchte, fiel seine Wahl auf die Pfarrei in Adelsried. Zuvor war Hermle 15 Jahre lang als Stadtpfarrer in Mannheim tätig. Doch so ruhig wie er sich die Stelle gewünscht hat, war sie nicht. Die üblichen Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Krankenbesuche, Beerdigungen forderten einen enormen zeitlichen Aufwand. Hermle fand aber schnell Zugang zur Bevölkerung, denn er wurde Mitglied in allen Vereinen. Seine besondere Liebe gilt jedoch dem Spiel mit dem runden Leder: dem Fußball. So versäumte er fast kein Spiel des SV Adelsried, sei es ein Heim- oder Auswärtsspiel gewesen.

Das „Frühschoppengespräch“ war sein besonderes Anliegen

Aber nicht nur die Gottesdienste erforderten seinen vollen Einsatz. Die Renovierung der Pfarrkirche trieb er mit Kirchenpfleger Franz Brechenmacher zielstrebig voran. Heute erstrahlt die Barockkirche in vollem Glanz. Ein besonderes Anliegen war ihm auch das nach dem Sonntagsgottesdienst einmal im Monat stattgefundene „Frühschoppengespräch“ im Bahnhäusle.

Sein 50. Priesterjubiläum feierte er mit der ganzen Gemeinde, es war ein Höhepunkt seiner Adelsrieder Zeit. Mit 82 Jahren kann Pfarrer Hermle sich nun in den wohl verdienten Ruhestand verabschieden. Er will sich mit Frau Rabold, seiner Haushälterin, in Ilvesheim im Kreis Mannheim in einem ehemaligen Pfarrhof zur Ruhe setzen.

Die Pfarrgemeinde und die politische Gemeinde dankte ihm für sein segensreiches Wirken und wünschte für die Zukunft alles Gute.

Am Sonntag, 1. September., verabschiedet sich Pfarrer Hermle im Rahmen des Pfarrgottesdienstes von seiner Gemeinde. Anschließend lädt der Pfarrgemeinderat zu einem Stehempfang im Bürgersaal ein. (es)

