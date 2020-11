vor 17 Min.

Der Ausbau der Schulstraße in Zusmarshausen ist bald fertig

Plus Die Baustelle in der Zusmarhauser Schulstraße soll bald abgeschlossen sein. Zwischenzeitlich kam es zu Verzögerungen. Das waren die Gründe.

Von Philipp Kinne

Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Bauarbeiten in der Zusmarshauser Schulstraße im Dezember abgeschlossen sein. Seit April 2020 laufen die Ausbauarbeiten der Schulstraße und des Moosdreiecks. Zwischenzeitlich verzögerte sich die Baustelle, jetzt könnte alles ganz schnell gehen, teilt die Gemeinde mit.

Mittlerweile ist der zweite Abschnitt der Verkehrsfläche von der Feuerwehrzufahrt bis zur Einmündung Marktplatz fertiggestellt, erklärt Bürgermeister Bernhard Uhl. Insgesamt wurden bei den Bauarbeiten rund 2500 Quadratmeter Betonpflaster und etwa 200 Quadratmeter Natursteinpflaster verlegt. Etwa 1200 Laufmeter Einfassungen, Zeilen und Rinnen sowie Borde aus Granit- und Betonstein wurden verbaut

Die Arbeiten im Bereich der Schulstraße in Zusmarshausen sollen im Dezember abgeschlossen sein. Bild: Marcus Merk

Schulstraße in Zusmarshausen im Dezember fertig

Verzögerungen gab es aufgrund eines Kabels, das umgelegt werden musste. Auch historische Funde sorgten für einen kleinen Baustillstand. Im Mai wurden zwei jahrhundertealte Brunnen unter der Straße entdeckt. Diese seien mit Geovlies geschützt und wieder zugeschüttet worden. Gleiches sei mit einem alten Straßenverlauf passiert, der 40 bis 50 cm unter der Erde entdeckt wurde. Dadurch, und wegen teilweise starker Regenfälle seien die Arbeiten in Verzögerung geraten, teilte Bürgermeister Bernhard Uhl mit.

Trotz allem werden die Pflaster- und Asphaltierarbeiten innerhalb der nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein. Ebenso ist geplant, die Anbindung der Zufahrten zum gemeindlichen Bauhof und des Feuerwehrgerätehauses in dieser Zeit abzuschließen. Die Baustelle beläuft sich auf etwa 200 Meter. Sie führt dabei bis zur Mühlgasse an Feuerwehr, Bauhof und Rathaus vorbei. Später folgen noch Arbeiten im der Bereich am Moosdreieck und die Arbeiten an den Freianlagen, so Uhl.

