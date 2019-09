vor 40 Min.

Der Ausbau des Mühlbachs

Infoveranstaltung in Aystetten

Der Mühlbach in Aystetten soll ökologisch ausgebaut werden. Die Gemeinde Aystetten will die Bürger jetzt darüber informieren, was genau geplant ist und wie der Zeitplan für die Baumaßnahme aussieht. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr im Bürgersaal statt.

Der Ausbau soll ab dem Ende der Bachverrohrung im Ort bis zum östlichen Ortsrand auf einer Länge von 800 Metern erfolgen. „Ziel ist die Herstellung eines guten ökologischen Zustands des Mühlbachs“, erklärt Bürgermeister Peter Wendel. Der Bach solle aus seinem starren, begradigten Verlauf befreit und geschwungener angelegt werden. Weitere Ziele sind mehr Naturnähe und Artenvielfalt rund um das Gewässer. Vom Ausbau erhofft sich die Gemeinde außerdem ein schöneres Landschaftsbild sowie mehr Erlebbarkeit und Naherholung am Bach.

Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren im Landratsamt. (kar)

Themen Folgen