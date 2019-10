vor 20 Min.

Der Bahnhof im Brennpunkt

Veranstaltung in Neusässer Stadthalle

Barrierefrei, hell, breite Bahnsteige, vom Schnellzug getrennte Gleise, Anzeigen, die Verspätungen anzeigen und auf Alternativen hinweisen – bei einem Baustellenbesuch in Gersthofen machten sich Vertreter der Grünen ein Bild von dem Millionenprojekt Bahnhofsumbau. Doch wie geht es in Neusäß weiter? Wie laufen die Planungen zum dritten oder vierten Gleis auf der Strecke von Augsburg nach Ulm, und was bedeutet das für den Neusässer Bahnhof?

Um Fragen wie diese zu beantworten, haben die Neusässer Grünen den Projektleiter der Bahn, Markus Baumann, zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 24. Oktober, nach Neusäß eingeladen. Die öffentliche Veranstaltung in der Stadthalle beginnt um 19.30 Uhr. (kar)

