18.05.2019

Der Bauboom in Erlingen hält an

Auch andere Themen wie Glascontainer oder der Verkehr beschäftigen die Bürger

Von Peter Heider

Der Bauboom, ein übervoller Glascontainer und Sorgen um den Lech – das waren einige der Themen, die die Bürger in Erlingen umtreibt. Zur Ortsteilversammlung, die Bürgermeister Michael Higl jährlich veranstaltet, waren viele Interessierte in die Sportgaststätte gekommen.

Im Fokus standen dabei die baulichen Veränderungen in dem 1200 Einwohner zählenden Ortsteil. In vollem Gange sind die Bauarbeiten im Baugebiet „Erlingen Bahnfeld III“. Dort gibt es 43 neue Bauplätze.

In der Marktgemeinde Meitingen sind über 100 Frauen und Männer für die Kinderbetreuung in den verschiedenen Einrichtungen tätig. Laut Higl seien die Kindergärten derzeit voll ausgelastet. Als Übergangslösung wurden neue Räume in Containern geschaffen. Außerdem laufen derzeit die Planungen für einen neuen Kindergarten am Freibad. Ein Umbau der Gemeindehalle kam aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage.

Michael Higl erklärte, dass weitere Planungen für den Ausbau der Grundschule anstehen. Demnächst werden dort Container angeliefert, in denen die erweiterte Mittagsbetreuung untergebracht wird.

Der Bau der barrierefreien Unterführung am Meitinger Bahnhof ist in vollem Gange. Die Röhre soll bis 24. Juni eingebaut werden. Die Kosten allein für die Unterführung werden sich laut Higl auf etwa 3,4 Millionen Euro belaufen. Allerdings rechne man noch mit Zuschüssen. Visionen für eine Neu- und Umgestaltung des Bahnhofsvorfeldes seien schon angeregt.

Die Erlinger kritisierten, dass es im Ort nur einen Glascontainer gibt. Dieser steht an der Sportanlage. Ein Bürger schlug einen weiteren Standort vor, und zwar an der Kreuzung Alte Dorfstraße und Zollhausstraße. Ein weiterer Vorschlag war der Friedhofsparkplatz. Higl sagte, dass man mit Containerplätzen immer Probleme haben werde. Er versprach aber, sich darum zu kümmern.

Ein Erlinger erklärte, dass die Marktgemeinde eingeräumt habe, nach der Fertigstellung des neuen Wertstoffhofes die Bauschuttdeponie auf dem ehemaligen Baywa-Gelände aufzulösen. Doch noch sei nichts passiert. „Wir Hausbesitzer können uns vor Staub und Dreck, den der Wind auf unsere Grundstücke trägt, kaum retten“, erklärte ein Anwohner. Higl beteuerte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.

Reinhard Reiter, 2. Vorsitzender des Fischervereins Meitingen, erklärte, dass die Lech-Stahlwerke warmes Abwasser in den Lech leiten würden. Dadurch werde die Artenvielfalt im Lech negativ beeinflusst. Er sagte: „Ich finde es unmöglich, dass man keine Alternativen findet, das Warmwasser anderweitig zu nutzen.“ Higl erklärte, dass das Stahlwerk dafür eine Genehmigung habe. Es sei nach Higls Aussage auch nicht nachgewiesen, dass die Erwärmung im Lechkanal nur von den Stahlwerken ausgelöst werde. Reiter fragte noch nach, ob man mit dem Warmwasser nicht das Meitinger Freibad versorgen könnte. „Wir werden dieser Idee nachgehen“, sagte der Bürgermeister.

Werner Rasch plädierte dafür, die Markierung des Radweges an der Meitinger Bahnüberführung, die an der Verkehrsinsel en-det, bis zur Hauptstraße zu verlängern. Als Grund nannte er Autos, die auf der gegenüberliegenden Seite parken, und für Verkehrsunsicherheit sorgen. „Die Radwegkennzeichnung, die an der Verkehrsinsel endet, dient zur Verkehrsberuhigung, um Schnellfahrer in die Schranken zu weisen“, lautete die Antwort des Rathauschefs, der keinen Sinn in einer etwaigen Verlängerung der weißen Linie sieht.

Ein Bürger forderte, dass man im Erlinger Eichenweg ein einseitiges Halteverbot einrichten solle, da auf beiden Seiten parkende Autos den Verkehr behindern. Bürgermeister Higl will sich diese Situation einmal anschauen und anschließend gemeinsam mit der Polizei entscheiden, was man dagegen ausrichten kann.

Zimmermeister Hermann Schilling schlug vor, das marode Holzkreuz an der Kreuzung Alte Dorfstraße – Zollhausstraße durch ein neues, von ihm gefertigtes Kreuz zu ersetzen, was von den Anwesenden begrüßt und mit Applaus bedacht wurde. Bürgermeister Higl nahm den Vorschlag dankend an.

