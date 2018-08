23.08.2018

Der Borkenkäfer wütet im Wald

Wegen der anhaltenden trockenen Hitze sind heuer besonders viele Fichten von Buchdrucker & Co befallen. Die Waldbesitzer müssen dringend handeln, um noch größere Verluste zu vermeiden

Von Gerald Lindner

„Der Borkenkäfer ist das Aids des Waldes!“ Drastische Worte wählt Waldbesitzer Maximilian Spanrunft aus Achsheim. Vor wenigen Tagen musste er etliche vom Käfer befallene Bäume fällen. Weitere, auch auf den Waldflächen seiner Nachbarn, müssen so schnell wie möglich folgen.

Wegen des langen, heißen und trockenen Sommers haben sich die Buchdrucker, eine Borkenkäferart, drastisch vermehrt. „Die lang anhaltende Hitzewelle zusammen mit den geringen Niederschlägen führen zu einer permanenten Stresssituation für unsere Waldbäume“, sagt Ralf Gang, Abteilungsleiter Forsten beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF). Dieses ist für die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sowie die Stadt Augsburg – mit einer gesamten Waldfläche von rund 58000 Hektar – zuständig. „Davon sind rund 80 Prozent mit Fichten bepflanzt.“ Bisher sind in diesem Jahr allein rund 25000 Festmeter Käferholz angefallen.

Die Fichte, der häufigste Waldbaum, ist besonders betroffen. Erste Trockenschäden sind erkennbar, und der Buchdrucker macht der Fichte schwer zu schaffen. „Sofern der Käfer nicht schon früh im Jahr entdeckt wurde, hat sich seine Zahl inzwischen massiv erhöht, ebenso die Anzahl der befallenen Fichten“, so Gang. Jetzt sind es zwischen zehn und 100 befallene Bäumen pro „Käfernest“. „Ein im Frühjahr geschlüpftes Weibchen kann bis heute bis zu 10000 Nachkommen gezeugt haben, bis Ende September können es 100000 werden.“ Auch die Anzahl der Befallsorte hat deutlich zugenommen. Inzwischen werden sogar kerngesunde Bäume angefallen und vom Buchdrucker zerstört.

Daher hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg die Borkenkäfer-Warnstufe auf „Rot“ erhöht. Das heißt „Gefahr“ und bedeutet, dass die Kontrollen im Wald noch einmal deutlich intensiviert und vom Waldbesitzer mindestens alle zwei Wochen durchgeführt werden müssen.

Maximilian Spanrunft hat in seinem Wald mehrere Borkenkäfernester entdeckt. Einen Teil davon hat er bereits aufgearbeitet und das Holz zur Sicherheit aus dem Wald auf seinen Hof gefahren. Dort ist das Holz mit 500 Metern Abstand weit genug entfernt von den verbleibenden Fichten, sodass auch die ausfliegenden Käfer keine Gefahr mehr darstellen. Für diese sichere und insektizidfreie Lagerung erhält er sogar Fördergelder vom Staat. Würden die Stämme im Wald gelagert, müssten sie begast werden, um die Schadinsekten abzutöten.

Ansonsten sucht Spanrunft weitere befallene Fichten. Gemeinsam mit Ralf Gang und Thomas Miehler, dem Leiter des Forstreviers Biburg, untersucht er die Fichten auf einer Anhöhe oberhalb von Achsheim. Deutlich erkennbar sind dort Befallsmerkmale wie rötliches Bohrmehl am Stammfuß, herabfallende Rindenstücke. Einige der Baumkronen haben sich rot verfärbt. „Gestern waren sie noch grün.“

Sorgfalt ist nötig, um wirklich alle befallenen Bäume zu finden. Und dann ist Geschwindigkeit gefragt. Das Holz muss möglichst rasch eingeschlagen und aus dem Wald transportiert werden. Damit sollen möglichst viele Käfer am Ausfliegen gehindert werden. Das hat Spanrunft bereits organisiert. Am Samstag kommt ein „Vollernter“, der das Holz schnell aufarbeitet.

Bei den Ersatzpflanzungen setzt er nicht mehr nur auf Fichte, sondern auch auf Mischbaumarten wie Lärche, Douglasie, Buche oder Eiche, die dem Klimawandel robuster standhalten können.

Dazu und auch bei der Käferkontrolle bieten die Forstreviere des AELF in Augsburg, forstliche Dienstleister und die forstlichen Zusammenschlüsse ihre Unterstützung an. „Es ist wichtig, dass die Eigentümer kleinerer Waldgrundstücke ebenfalls die Borkenkäfer bekämpfen“, sagt Gang. „Man kann dem kleinen Waldbesitzer, der oft nicht vor Ort lebt, keinen Vorwurf machen, wenn er nichts weiß – aber sehr wohl, wenn er sagt, es interessiert ihn nicht.“ In drastischen Fällen kann das Amt zwangsweise Fällungen anordnen. „Aber die Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern klappt im Allgemeinen gut“, so Gang. Informationen gibt’s auf den beiden Websites www.borkenkaefer.org und www.aelf-au.bayern.de.

