Der Brandner Kaspar hat die erste Hürde gemeistert

Das Ensemble des Volksstücks hat nur einen Abend, um die Sonderproduktion zum 50. Gersthofer Stadtjubiläum auf der Originalbühne zu üben. Doch das läuft.

Von Gerald Lindner

„Jäger und Treiber, bitte zum Umbau“, ruft Manfred Lamprecht am Mittwochabend auf dem Rathausplatz in Gersthofen. Zum ersten Mal stellt er gemeinsam mit seinem Spielleiterkollegen Herbert Lenz und knapp 100 weiteren Mitwirkenden das Volksstück „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ auf die originale Bühne unter dem mobilen Dach.

Sofort machen sich einige junge Männer in Lederhosen und Tracht auf die Bühne und stellen die Waldstimmung um. Baum für Baum rückt an einen anderen Platz und bringt so den Innenraum von Brandner Kaspars Hütte zum Vorschein. Und schon ist Hufgetrappel zu hören. Umgeben von jeder Menge Rauch öffnet sich die Türe und der Boandlkramer (Christian Zirngibl) tritt ein. „Lass erst den Nebel kommen, und komm dann herein“, ruft Lamprecht dem Darsteller zu.

Die Szene mit dem berühmten Kartenspiel läuft wie am Schnürchen

Obwohl sie zum ersten Mal am Aufführungsort gespielt wird, läuft die Szene mit dem berühmten Kartenspiel zwischen Kaspar (Rainer Lechner) und dem Tod wie am Schnürchen. Man merkt, wie gut und intensiv in den vergangenen Wochen die beiden Spielleiter unter anderem in einer Gewerbehalle an den Szenen geprobt haben. Vor allem am für die schwäbische Zunge ziemlich schwierigen bayerischen Dialekt wurde gefeilt.

Manfred Lamprecht stürmt immer wieder vor zur Bühne, um das eine oder andere noch zu korrigieren. So rückt er eine Rampenbeleuchtung zurecht, die Kaspar und seinen Gast aus dem Jenseits nicht optimal ins Licht setzt.

Ein sehr bayerisch-bodenständig-gemütvoller Himmel

Die Darsteller sind schon voll kostümiert und geschminkt – Christian Zirngibl ist erst auf den dritten Blick zu erkennen. Während oben auf der Bühne der Dialog weiter läuft, stehen andere Akteure hinter den Kulissen bereit oder warten in der kühlen Stadthalle auf ihren Einsatz. Im Zuschauerraum, der noch nicht bestuhlt ist, sitzen Lenz und Lamprecht und weitere Darsteller und beobachten aufmerksam das Geschehen. Unter anderem halten sich schon einige Teufelchen und Engelchen für den späteren Teil des Stücks bereit. In diesem dann soll sich dann von Freitag bis Sonntag vor dem Zuschauer ein sehr bayerisch-bodenständig-gemütvoller Himmel entfalten.

Wer sich unter den Beteiligten umsieht, fühlt sich beinahe an eine Probe für die Faschingssitzungen der Kol-La erinnert. Denn die Hauptprotagonisten der großen Sitzungen sind beim Brandner Kasper nahezu vollständig versammelt. Das Team der Kol-La hat die künstlerische Leitung der Open-Air-Aufführungen übernommen, die vom Gersthofer Kulturamt anlässlich des 50. Jubiläums der Stadterhebung stattfinden. Unterstützt werden sie auf und um die Bühne auch vom Theater Gersthofen sowie der Sing- und Musikschule Gersthofen. Deren Leiter Robert Kraus ist in einem Bild ebenfalls mit dabei.

Es erklingen live gespielte Bläsersignale

Szenenwechsel: Nun erscheint ein idyllisches Dorfwirtshaus mit Biergarten, indem sich die Dorfleute auf den 75 Geburtstag Kaspars vorbereiten. Dabei wird das reichhaltige Potenzial an Musikern genützt, dass Gersthofen zu bieten hat: Wenn die Jäger die Wilderer, darunter Kaspar und den Verlobten seiner Enkelin Marei (Regina Winter), Florian (Max Reß) durch den Wald jagen, erklingen live gespielte Bläsersignale. Und im Wirtshaus spielt eine waschechte Kapelle zum Tanz auf. Ein Schafkopfspiel nimmt dann frappierende rhythmische Ausmaße an.

Gegen 23 Uhr gibt Lamprecht das Kommando zum Umbau für die Himmelsszene. „Wo bleibt das Licht für die Engel“, ruft Lamprecht, als ein Bereich der Bühne im Dunkeln bleibt. „Die Scheinwerfer sind hier noch falsch eingestellt“, schallt es aus der Technik-Kabine die sich an der hinteren Wand des Zuschauerraums befindet.

Restlos ausverkauft

Welch kauzige Typen da noch ihr Wesen treiben, sei an dieser Stelle nicht verraten. Zu sehen ist „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ von Freitag bis Sonntag, 28. Juli. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 21 Uhr. Sie sind allerdings restlos ausverkauft.

An diesen Abenden wird in Gersthofen die Bahnhofstraße zwischen Rathauskreuzung und Brahmsstraße jeweils in der Zeit von 20.45 bis 24 Uhr vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt während der Sperrung über die Donauwörther Straße, Brucknerstraße und Händelstraße und umgekehrt.

