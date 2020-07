vor 34 Min.

Der Chef der Realschule Neusäß geht in den Ruhestand

Plus Franz Bohn war mehr als 30 Jahre an der Schule tätig. Auf ihn folgt ein Stadtberger.

Von Jana Tallevi

Einen Wechsel zum neuen Schuljahr gibt es an der Realschule Neusäß: Franz Bohn, seit 2016 Schulleiter, geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht schon fest: Für ihn kommt Marcus Langguth an die Schule, der bislang noch die Christoph-von-Schmid-Schule in Thannhausen leitet.

Als Franz Bohn vor vier Jahren die Leitung von Roland Hajek übernahm, war er an der Schule selbst längst kein Unbekannter mehr. Der heute 65-Jährige kam bereits 1986 an die Schule als Lehrer für Mathematik, Physik und Informationstechnologie. Seine erste Stelle hatte er wenige Jahre zuvor in Neu-Ulm angetreten. Anschließend war Bohn in Neusäß von 2004 bis 2015 Zweiter Konrektor und von 2015 bis 2016 Konrektor.

Als er dann der Leiter der Schule wurde, gab es auch einen emotionalen Moment: „Die Schule ist mir durchaus ans Herz gewachsen“, sagte er zu Beginn seiner damals neuen Aufgabe. Und bekannte, dass sein Beruf auch sein liebstes Hobby ist. „Wenn es zeitlich eng wird, dann ist es doch toll, wenn man beruflich das tun kann, was man wirklich gerne tut“, so Bohn damals.

Franz Bohn ist ein zurückhaltender Mensch

Franz Bohn ist, und war es wohl schon immer, ein zurückhaltender Mensch, vor allem, wenn es um ihn selbst geht. Das geht zumindest aus seiner ersten beruflichen Beurteilung hervor. Da wird er beschrieben als „ruhig, besonnen, sachlich, gerecht“. Seine Kollegen würdigen ihn nun für sein „außergewöhnliches Pflichtbewusstsein und sein beachtenswertes pädagogisches Engagement“. Niemanden zurückzulassen, das war auch immer sein Ansatz zu Beginn seiner Tätigkeit als Schulleiter.

Auch wenn er die Realschule Neusäß damals bereits als innovativ ansah, wollte er einige Dinge noch voranbringen – etwa die Inklusion. Was durchscheint in den Worten seiner Kollegen, ist durchaus das Bedauern der Schulfamilie, dass die Ära Franz Bohn an der Realschule Neusäß nun vorbei ist. Aber, und da lässt der Direktor selbst für einen kurzen Moment die Zurückhaltung fallen, er glaube, dass er nun seinen durchaus wohlverdienten Ruhestand antreten könne, wie es im Jahresbericht der Schule heißt.

Nachfolger an der Realschule Neusäß kommt aus Stadtbergen

Der nun bald ehemalige Schulleiter lebt in Neusäß und hat zwei erwachsene Töchter. Vielleicht wird er im Ruhestand auch wieder mehr Zeit für sein eigentliches Hobby haben: den Fußball. Auch sein Nachfolger an der Realschule wird es in Zukunft nicht weit zu seinem Arbeitsplatz haben.

Marcus Langguth (53) lebt in Stadtbergen, er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zuletzt hatte er seit 2012 die Leitung der Christoph-von-Schmid-Schule in Thannhausen inne. Das Schulzentrum in Neusäß kennt er schon seit Langem: Schließlich hat er seine eigene Schulzeit nebenan am Gymnasium Neusäß verbracht.

Der Neue hat Rockgitarre studiert

Dass Marcus Langguth auch Mathematiklehrer an Realschulen werden würde, war gar nicht so klar von Anfang an. Denn zunächst hatte er Jazz und Rockgitarre in München studiert, schwenkte dann aber doch aufs Lehramt für Mathematik und Musik um. Eine der Stationen in seinem Berufsleben war die Realschule Wertingen. Dort hatte er dann schon einen ersten Kontakt mit Lehrern und Schülern aus Neusäß bei einem gemeinsamen Musicalprojekt. (mit jkw)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen