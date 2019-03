Der Chef von Top Hair hat den schönsten Beruf der Welt

Plus Für Rainer Held stand immer fest, dass er den Friseursalon der Eltern übernimmt. Heute ist die Zentrale in Neusäß und das Unternehmen hat 1000 Mitarbeiter.

Den „schönsten Beruf der Welt“ konnte Rainer Held schon als kleiner Bub hautnah erleben: Er liebte es, die Zeit bei seinen Eltern im Friseursalon zu verbringen, den Trubel dort zu beobachten. Das Schwatzen mit den Kunden, die unterschiedlichen Frisuren, die gute Stimmung.

Die kam nicht zuletzt durch eine Besonderheit, die Roman Held in seiner „Haircothek“ in der Donauwörther Straße zu bieten hatte: Eine Bar mit Schanklizenz. „Da konnten die Abende oftmals lang und sehr lustig werden“, sagt Rainer Held (46) mit einem Augenzwinkern. „Ich bin in diesem Salon aufgewachsen, habe dort meine Hausaufgaben gemacht.“ Vater und Mutter haben im Salon – Damen und Herren getrennt – gearbeitet, die Kinder „liefen so mit“.

In der „Haircothek“ herrschte in den 60er- und 70er-Jahren ein ständiges Kommen und Gehen, die Atmosphäre sei dort „legendär“ gewesen.

200 Filialen, einen Großhandel, Verlag und eine Medien-Agentur

Für Rainer Held sei immer klar gewesen, dass er das Geschäft seines Vaters einmal übernehmen werde – „ich wollte nie was anderes“. Neben der Friseurlehre mit Meisterprüfung hat Rainer Held noch eine Ausbildung im Steuerfach gemacht, um für die betriebswirtschaftlichen Anforderungen in der Firma gerüstet zu sein. Heute ist Rainer Held Inhaber des Unternehmens Top Hair mit fast 1000 Mitarbeitern in rund 200 Filialen, dem Großhandel für Friseurbedarf All4Hair, einem eigenen Verlag und einer Medien-Agentur. Die Zentrale sitzt in der Piechlerstraße in Neusäß.

Dabei ist das Unternehmen Top Hair auch heute noch Familiensache: Helds Ehefrau Anke, seine Geschwister, sein Schwager und auch noch der Vater arbeiten alle in verschiedenen Bereichen der Firma mit. „Und meine Mama ist der Fixstern, die hält alle zusammen“, sagt Reiner Held. Der Vater steht ihm zwar mit seinem Rat zur Seite, lasse ihn aber am Ende selbst entscheiden, wie er es für richtig hält.

Der Vater legte den Grundstein

Dabei hat der Vater einen reichen Erfahrungsschatz: Den Grundstein für Top Hair legte schließlich er. Auf einer Amerikareise lernte er das Prinzip einer modernen Kette von Friseurfilialen kennen: Keine Voranmeldung, günstige Preise, lange Öffnungszeiten – also kein Ruhetag am Montag. Das wollte Roman Held auch in Augsburg umsetzen. Ein Konzept, von dem auch der Sohn überzeugt ist: „Man schaut morgens in den Spiegel und will sofort zum Friseur, nicht erst nächste Woche.“

Auch viele Vorfahren der Helds waren im Friseurhandwerk tätig. Die älteste Spur, die schriftlich belegt ist, führt sogar bis ins Jahr 1648 zurück, wo ein Vorfahr der Helds Feldscher im Krieg war. Rainer Helds Großvater (ausnahmsweise ein Lkw-Fahrer) hat sich in Augsburg niedergelassen und eine Friseurin geheiratet, die am Stadttheater Augsburg Perücken knüpfte.

In Oberhausen entstand dann in den 50er-Jahren der erste Salon. In der Firmenzentrale sind etliche Stücke ausgestellt, die eines Museums würdig wären und aus der langen Friseur-Tradition der Familie stammen. Etwa eine über 50 Jahre alte Trockenhaube und alte Friseurstühle.

So kamen die neuen Firmenbereiche dazu

1983 gründete Roman Held die erste Filiale, dann bauten Vater und Sohn in den 90er-Jahren das Filialnetz massiv aus. Dabei führte Rainer Helds Unternehmergeist und Kreativität stets dazu, dass neue Firmenbereiche dazu kamen. Ein Beispiel: Es kostete viel Porto, die Werbeflyer für die Top-Hair-Produkte zu verschicken. Also suchte Held nach einer Werbezeitschrift mit ausreichender Verbreitung und Reichweite, der man die Flyer beilegen konnte. Es gab aber keine. „Da hab ich mir gedacht: Dann mache ich einfach meine eigene Zeitung. Also habe ich Grafiker und einen Redakteur eingestellt und so eine Zeitschrift selbst erstellen und drucken lassen.“ So entstand der Verlag.

Sogar die Fotoshootings dafür mit den Models finden in der Piechlerstraße in Neusäß statt, wo Top Hair gerade ein neues Gebäude hat errichten lassen. Hier sind 170 Menschen beschäftigt. „Platzmäßig sind wir jetzt an diesem Standort am Limit“, so der Firmenchef.

Um die Nachfolge mache er sich keine Sorgen

Das Schicksal wies dem Friseurhandwerk auch bei der Partnerwahl eine Rolle zu. 1997 lernte Rainer Held bei einer Fortbildung für Friseure seine Frau Anke kennen, die aus Leipzig stammte. Inzwischen hat das Paar zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter hat nach dem Abitur ein Mode- und Marketingstudium begonnen, zeigt also auch erste Anzeichen an Interesse für die Branche der Familie. „Wir leben den Kindern natürlich schon vor, wie man etwas voranbringt, etwas erreicht“, so Held. Aber ihre Begeisterung müsse ja nicht zwangsweise Top Hair gelten: „Von mir aus können sie machen, was sie wollen, was ihnen Spaß macht.“ Um die Nachfolge mache er sich so oder so keine Sorgen: Ich habe einen 30 Jahre alten Bruder, etliche Neffen und Nichten.“

Den Friseurberuf hält Held für den schönsten Beruf: Man tut anderen Menschen mit seinen Händen was Gutes, kümmert sich um ihr Wohlbefinden. Die Kunst am Friseur sein sei außerdem: „Man muss wissen, wann jemand reden möchte und wann er eher unterhalten werden will.

Top Hair betreibt ein eigenes Schulungszentrum

Daher macht es ihn traurig, dass immer weniger junge Leute das Friseurhandwerk erlernen wollen. Um das zu fördern und die Ausbildung vom ersten Tag an effektiv zu gestalten, betreibt Top Hair ein eigenes Schulungszentrum in der Innenstadt. Dort lernen die Lehrlinge ein halbes Jahr lang an normalen Kunden (zu einem niedrigen Preis) unter Anleitung von Meistern das Handwerk. „In einem normalen Salon, wo der Kunde den vollen Preis bezahlt, geht das natürlich nicht, da schaut der Lehrling in den ersten Monaten erst einmal nur zu und kocht Kaffee.“

Eine Bereicherung seien laut Held die jungen Flüchtlinge, die sich bei ihnen ausbilden lassen. Held ist froh, dass seine Firma noch keine Nachwuchssorgen hat.

Seine Leidenschaft sind die Augsburger Panther

Als er vor einem Jahr einen Bandscheibenvorfall erlitt, zwang dies Rainer Held, kürzerzutreten und über sein Arbeitspensum nachzudenken. „Das hat etwas mit mir gemacht, hat mich verändert“, sagt er. Ein Jahr lang voller Arztbesuche und Physiotherapie. Seitdem geht er sorgsamer mit sich um, treibt mehr Sport, nimmt sich mehr Zeit für seine Familie. Das klappt gut. „Das ist das Gute an einem so großen Familienunternehmen: Es gibt so viele Schultern, auf die man die Lasten verteilen kann.“ Wobei er auch weiterhin einer Leidenschaft frönt: den Augsburger Panthern.

Früher selbst Eishockeyspieler in der Hobbyliga, verpasst er heute kein Spiel der Panther. „Da fiebere ich so mit, da gibt´s kein Halten.“ Das Sponsoring der Firma sei auch Liebe zum Sport, „denn deswegen kommt höchstwahrscheinlich kein Kunde mehr zu uns zum Haareschneiden.“ Zum Glück ist der Rest seiner Familie auch so sportverrückt wie er. „Wir vertragen uns alle prächtig und haben eine Menge Spaß an dem, was wir tun.“