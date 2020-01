vor 22 Min.

Der Christbaum darf nicht in die Biotonne

Was man mit Baum und Adventskranz tun darf

Der Weihnachtsbaum steht festlich geschmückt in voller Pracht in vielen Wohnzimmern. Doch wohin damit nach den Feiertagen? Einige Gemeinden im Landkreis Augsburg sammeln die Christbäume – zum Teil in Kooperation mit Vereinen – zum Jahresbeginn ein oder nehmen sie auf ihren Annahmestellen entgegen. Davor muss jedoch die Dekoration vollständig entfernt werden. Der Christbaum oder die Tannenzweige dürfen nicht in die Bioenergietonne, da das Öl der Nadeln die Vergärungsanlage verunreinigt.

Der Adventskranz ist mit Draht umwickelt und wird deshalb als Störstoff in der Anlage aussortiert. Tipp: Geben Sie den Adventskranz im Ganzen in die Restmülltonne. Wollen Sie den Rohling noch einmal verwenden? Wickeln Sie den Draht ab, das ausgetrocknete Grün können Sie dann in der BioEnergieTonne entsorgen. (AL)

