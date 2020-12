vor 16 Min.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg steigt weiter

Seit Donnerstag hat der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg die 200 übersprungen. Der Trend setzt sich fort: Am Freitag liegt der Wert bei 215.

Die Corona-Infektionen im Landkreis Augsburg nehmen weiter zu: Am Freitag vermeldete das Gesundheitsamt einen Anstieg des Inzidenzwertes auf 215,8. Der Wert gibt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an. Es gibt auch weitere drei Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der verstorbenen Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten, beträgt inzwischen 34.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis ist damit um 114 gestiegen. 4361 Menschen haben sich im Augsburger Land bisher mit dem Coronavirus infiziert. (AL)

