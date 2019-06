vor 48 Min.

Der Countdown zum großen Musikerfest läuft

Die Musikvereinigung in Welden feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Und das an einem besonderen Ort

60 Jahre Musikvereinigung Welden – dieses Jubiläum will gebührend begangen werden. Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, steht das Festwochenende ganz im Zeichen der Musik. Bereits seit einigen Wochen sind unzählige, fleißige Helfer im Einsatz, um den besonderen Festort für die große Feier im Open-Air-Feeling vorzubereiten. Gefeiert wird beim Holzhandel Meyerle im Industriegebiet.

Mit dem gemeinschaftlichen Umzug zum Festort im Haldenloh wird der Auftakt gemacht. Hierfür ist um 18 Uhr Treffpunkt am Rathausplatz. Nach dem offiziellen Festbieranstich steht ab 20 Uhr die allseits bekannte Störzelbacher Partyband bereit, um allen Gästen einzuheizen.

Der Samstag startet bereits um 13 Uhr mit einer Gewerbeschau rund ums Holz. Hier sind Aussteller anzutreffen, die bereitstehen, um zahlreiche Fragen zu beantworten. Ab 16 Uhr werden bei der Musikerolympiade den teilnehmenden Mannschaften wieder Geschick, Ausdauer und Fingerspitzengefühl abverlangt. Bislang einzigartig im Holzwinkel tritt ab 18 Uhr ein Alphornchor auf, bei dem sich auch drei Musiker der Musikvereinigung Welden einreihen werden. Den Samstag werden Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten mit unterhaltsamer Blasmusik beschließen.

Der Sonntag will noch mal gänzlich genutzt werden, weshalb es hier bereits um 6 Uhr mit dem Weckruf durch die Weldener Straßen losgeht. Nach einem Weißwurstfrühstück, das es ab 8 Uhr geben wird, geht es im Anschluss weiter mit dem Festgottesdienst. Ab 14 Uhr folgt die alljährliche Holzwinkelserenade, wo man den Klängen befreundeter Musikvereinen aus den Holzwinkel-Gemeinden lauschen darf. Abgerundet wird das Wochenende zum Schluss ab 16.30 Uhr mit der Band Blech & Co., die das breite Spektrum der Blasmusik präsentieren wird.

Bei allen Programmpunkten am Festwochenende gilt: Der Eintritt ist frei. Für Speis und Trank ist ebenso an allen Tagen gesorgt, und auch an der Bar stehen immer kühle Drinks bereit. Zudem wird es zur Anreise einen Shuttlebus von der Ortsmitte zum Industriegebiet und dem Festort Haldenloh D5 geben. (AL)

Tischreservierung werden per E-Mail an vorstand@musik-welden.de angenommen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.musik-welden.de.

