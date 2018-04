vor 40 Min.

Der Demenz den Schrecken nehmen

In Diedorf dreht sich ein Wochenende um die Krankheit. Wie Angehörige und Betroffene davon profitieren können

Das KompetenzNetz Demenz und die Pfarrei Herz Mariä in Diedorf veranstalten am 20. bis 22. April ein Wochenende zum Thema „Demenz“ im Gemeindezentrum in Diedorf am Marienplatz 3.

Dabei geht es zwar viel um Informationen und Gesprächsangebote für Interessierte und Betroffene, aber auch darum, der Krankheit, die soviel Angst verbreitet, den Schrecken zu nehmen. Denn Demenz kann man durchaus „kunst- und sinnvoll“ begegnen, wenn man weiß, wo die Fallstricke liegen und sich auf einen ganz anderen Umgang mit den Erkrankten einlässt.

Das Wochenende in Diedorf bietet viele Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Neben einer Kunstausstellung mit Werken von Studierenden der Uni Augsburg gibt es ein Gitarrenkonzert, einen Vortrag, Gesprächsangebote, eine Bücherlesung, einen ökumenischen Gottesdienst für demenzkranke Menschen mit ihren Familien und gemeinsames Singen. Den Veranstaltern geht es um Information und Freude am Leben, trotz widriger Lebensumstände. Jeder kann bei allen Programmpunkten teilnehmen, unabhängig davon, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. (AL)

Das Programm:

19 Uhr Vernissage der Kunstausstellung mit Werken von Studierenden der Uni Augsburg und Gitarrenkonzert des Vhs-Gitarren-Ensembles unter der Leitung von Karl Huber. Am Infostand ist Zeit für Fragen und Gespräche.

10.30 Uhr Vortrag „Demenz geht uns alle an“, 15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Hans Fischer und Pfarrer Alan Büching, 15.45 Uhr gemeinsames Singen mit der Musiktherapeutin Andrea Geis, zusätzlich gibt es Kaffee und Kuchen, 17 Uhr Lesung aus „Eierlikörtage“ von Hendrik Groen. Zusätzlich hat die Kunstausstellung am Samstag, 21. April und Sonntag, 22. April, von 10.30 Uhr bis 18 Uhr für eine Besichtigung geöffnet. Am Infostand werden an beiden Tagen Fragen beantwortet und Gespräche geführt. (AL)