10:00 Uhr

Der Denkmaltag im Augsburger Land findet überwiegend virtuell statt

Am Tag des offenen Denkmals gibt der Organist Peter Bader in der Kirche in Oberschönenfeld ein Orgelkonzert.

Plus Am Tag des offenen Denkmals im Landkreis Augsburg finden viele Veranstaltungen virtuell statt. Es gibt es aber auch einzelne Veranstaltungen vor Ort.

Von Tobias Schertler

Ein schöner Tag im Freien mit der Familie, die Burgruine in Steinekirch im Hintergrund – so hätte der Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr aussehen können. Diesmal findet der Tag aber überwiegend im Internet statt. Zumindest können beim Veranstalter, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, nur virtuelle Präsentationen angemeldet werden.

Auf der Webseite der Stiftung ist so zum Beispiel eine Veranstaltung aus dem Diedorfer Ortsteil Kreppen zu finden. Im virtuellen Online-Museum für Archäologie Landkreis Augsburg (OMFALA) können sich die digitalen Besucher Fotos, Videos, interaktive Medien und Texte zur archäologischen Vergangenheit des Landkreises ansehen. Das funktioniert nicht nur am Tag des offenen Denkmals, sondern das ganze Jahr über.

Mehr als 500 Denkmäler in ganz Deutschland machen mit beim Tag des offenen Denkmals

Die Pressesprecherin der Stiftung Denkmalschutz, Jana Kipsieker, weist auf den Internetauftritt der Stiftung hin. Dort können am 13. September mehr als 500 Denkmäler in ganz Deutschland angesehen werden, nachdem im vergangenen Jahr etwa 8000 zum persönlichen Besuch erfasst waren. Dazu gibt es heuer auf der Internetseite einen „Erlebniswelt“-Filter, mit dem man gezielt nach Themen wie „Nachhaltigkeit“ oder „spektakuläre Ansichten“ suchen kann.

Nicht online stattfindende Veranstaltungen sind allerdings schwer zu finden. Kipsieker betont hierzu: „Über Veranstaltungen, die nicht digital abgehalten werden, wissen wir nichts.“

Veranstaltungen, die nicht online stattfinden, sind selten

Es gibt sie aber – Veranstaltungen vor Ort. Zum Beispiel gibt der Organist Peter Bader in Oberschönenfeld und Mödishofen zwei Orgelkonzerte. Los geht es in der Abteikirche im Gessertshauser Ortsteil um 14 Uhr.

Danach geht es um 15.30 Uhr im Ustersbacher Ortsteil Mödishofen weiter. In beiden Kirchen ist auch eine Führung vorgesehen. Zudem gibt es eine Mitfahrgelegenheit von Oberschönenfeld nach Mödishofen. Der Eintritt in beide Gotteshäuser ist frei.

Die ehemalige klösterliche Getreidemühle in Thierhaupten mit den darin erklärten weiteren Mühlentypen wie Säge-, Öl- und Papiermühle kann am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, von 14 bis 16.30 Uhr besichtigt werden. Außerdem ist im Klostermühlenmuseum die Sonderausstellung „Die Bukowina – Menschen, Mühlen, Moldauklöster“ zu sehen. Aus Holz gebaute Modelle zeigen einen bukowinischen Bauernhof, einen Getreidespeicher und eine Kirche. Zwölf Personen können sich gleichzeitig im Museum aufhalten und einen Rundgang durchs Haus antreten.

Um 16.30 Uhr beginnt dann ein Kurzvortrag zur Sonderausstellung, der den Zuhörern die vielfältige Mühlen- und Klosterlandschaft der Bukowina vorstellt.

Die Historikerin Christina Eiden gibt dabei Einblicke in eine historische Region, die seit vielen Jahren mit dem Bezirk Schwaben eng verbunden ist. Für den Vortrag, zu dem maximal zehn Zuhörer zugelassen sind, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08271/5349 oder per E-Mail an info@klostermuehlenmuseum.de erforderlich. Der Eintritt für Besichtigung und Vortrag ist frei.

In Neusäß wurden Kreuze restauriert

Anders soll es in Neusäß ablaufen. Dort wurden drei Flur- und Friedhofskreuze in Ottmarshausen, Westheim und Hainhofen restauriert. Am Denkmaltag sollen Interessierte die genauen Standorte im Internet abrufen und sich dann selbst vor Ort ansehen können. Mit der Aufbereitung der Kreuze will die Stadt dem diesjährigen Motto des Denkmaltages „Erinnern. Erhalten. Neu denken“ gerecht werden. Das ziele sehr auf das Thema Nachhaltigkeit ab.

Auch der Landkreis Augsburg hat ein digitales Angebot erstellt. Unter landkreis-augsburg-kultur.de/tag-des-offenen-denkmals sind an einzelnen Tagen virtuelle Rundgänge durch außergewöhnliche Gebäude im Landkreis möglich. Am Sonntag, 13. September, ist zunächst das Fuggerschloss in Gablingen zu sehen. Es folgen am Dienstag, 15. September, ein Blick auf das Schloss Louisenruh in Aystetten und am Donnerstag, 17. September, ein virtueller Rundgang durch das Staudenschloss Mickhausen. Ab Freitag, 18. September, ist eine Dokumentation der katholischen Pfarrkirche St. Stephan in Wollbach zu sehen. (mit gol)

