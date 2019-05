vor 2 Min.

Der Deuringer Hof ist vorerst geschlossen

Plus Nach weniger als zwei Jahren wechselt im Traditionsgasthaus der Pächter. Die Nachfolger stehen schon bereit.

Von Tobias Karrer

Es ist noch keine zwei Jahre her, dass Daniela und Michael Böhrer das Gasthaus Deuringer Hof übernommen haben. Jetzt ist die Traditionsgaststätte an der Sandbergstraße in Deuringen schon wieder geschlossen. Die Entscheidung habe „gesundheitliche Gründe“, erklärt Michael Böhrer. Sowohl seine Frau als auch seine Stiefmutter seien betroffen. Wie es für sie weitergehe, wisse er noch nicht. Eine Sache ist allerdings schon sicher: Das Gasthaus wird am 1. August wieder eröffnen. Denn: Die neuen Pächter sind schon vor Ort.

Im Oktober 2017 öffnete die Wirtschaft Im August 2017 hatte die Familie Böhrer den Deuringer Hof übernommen, ab Oktober öffnete die Wirtschaft. Als neuer Pächter hatte Böhrer große Pläne. Er wollte „ehrliche Küche“ anbieten, schwarzen Pfeffer zum Beispiel und kein Gemisch, das den Geschmack verfälscht. Auf den Tisch sollten traditionelle Gerichte aus frischen Produkten kommen. Alles in allem wollte Böhrer seine Gäste schmecken lassen, dass er seinen Beruf liebt. „Der Beruf muss Berufung sein“, sagte er 2017. Schon damals konnte Böhrer auf viel Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken. Er hatte im Augsburger Hof gearbeitet, fünf Jahre das „Papageno“ nahe des Augsburger Theaters geführt und die Gastronomie im Golfclub Königsbrunn geleitet. Viel gelernt hatte Böhrer bei seinem Stiefvater Franz Fassl, der nicht nur in verschiedenen gehobenen Restaurants in Augsburg gekocht, sondern seine Kunst auch im Sender Augsburg TV präsentiert hatte. 2017 war die Übernahme des Deuringer Hof ein „wohl überlegter Schritt“ für Böhrer. Allerdings war ihm auch klar, dass die Gastronomie allgemein kein einfaches Unterfangen ist. „Man weiß nie, was kommt“, sagte er zwei Monate vor der Wiedereröffnung des Wirtshauses. Nach zwei Jahren gibt er den Deuringer Hof nun auf. Die neuen Pächter sind bereit Die neuen Pächter stehen schon in den Startlöchern: Nadine und Rainer Staricha wollen das Gasthaus übernehmen. Eine eigene Wirtschaft zu haben, war für die Konditormeisterin schon immer ein Traum. Sie sei selbst in einer Gastronomie aufgewachsen, erklärt Nadine Staricha. Die Familie sah die Traditionswirtschaft als Chance, selbst etwas auf die Beine zu stellen. „Es hat einfach gut gepasst, das ist eine schöne Location, ländlich und nicht zu gehoben“, erklärt Nadine Staricha und ergänzt: „Wir wollen gute, bayerisch-schwäbische Küche anbieten.“ Außer warmen Speisen soll es auch einfache Brotzeiten und natürlich selbst gemachte Kuchen und Torten geben. Staricha fasst zusammen: „Wir wollen kein Sternelokal sein, bei uns muss man keinen Anzug tragen, sondern ist in Lederhose immer gern gesehen.“ Alles in allem wollen die Starichas den Deuringer Hof mitsamt Biergarten erhalten, wie er ist und ihn wieder zum Ausflugslokal machen. „Egal ob zu Fuß oder mit dem Rad, die Strecken sind wunderschön, sagt Nadine Staricha. Sie muss es wissen, denn sie ist in Diedorf aufgewachsen und kennt das Gasthaus schon lange.

