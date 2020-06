vor 17 Min.

Der Eisweiher in Emersacker als Ziel für ein Picknick

Plus Die Wanderung von Welden aus führt zu einem kleinen See in Emersacker. Warum sich dieser Rundweg lohnt.

Von Michaela Krämer

Ausflüge in der Umgebung bieten sich an, wenn fernere Ziele noch nicht so sehr empfohlen werden. In einer Serie schlagen wir Tipps für Rad- und Wandertouren im schönen Augsburger Land vor. Diesmal geht es zum Eisweiher in Emersacker. Er bekam diesen Namen, weil er früher bis spät ins Frühjahr hinein noch Eis für die Fugger’sche Schlossbrauerei lieferte. Im kalten Brauereikeller hätten die Klötze sogar bis zum nächsten Winter gehalten, heißt es.

Wir starten in der Burckhartstraße in Welden und stellen nach einiger Zeit fest: Weit sind wir bislang noch nicht gekommen. Immer wieder treffen wir Nachbarn, die so wie wir, die Sonnenstrahlen genießen. Einige sind schon dabei, ihre Gärten auf Vordermann zu bringen. Mein Mann hat seinen eigenen Pfad gesucht, um möglichst auf naturbelassenen Wegen durch den Wald abseits von Lärm und Verkehr zu gehen. Feste Wanderschuhe sind daher besonders wichtig, da teilweise die Wege im Frühjahr noch matschig und rutschig sein können. Wir spazieren zunächst den Galgenberg hoch und folgen der Lauterbrunner Straße bis zur Köhlerhütte.

Vor der Köhlerhütte steht ein Naturdenkmal. Bild: Michaela Krämer

Köhlerei in Heretsried wurde noch bis in die 1970 Jahre betrieben

Die Geschichte der Köhlerei im Holzwinkel, festgehalten auf der Infotafel, erzählt, dass bereits in der späten Eisenzeit die Köhlerei ein wichtiger Bestandteil zur Schmelze von Erz mit Holzkohle gewesen sei. Sie zählt daher zu einem sehr alten Handwerk. Im nahe gelegenen Heretsried wurde noch bis in die 1970er-Jahre von Anton Haslinger und Johann Wieland dieses Handwerk betrieben.

Mitte des 20. Jahrhunderts geriet dieses Handwerk langsam in Vergessenheit. Hier tauchen wir links in den Waldweg ein und wandern bis zum großen Forstweg. Wir halten uns rechts und überqueren über eine alte Betonbrücke den Weiherbach. Rechts davon blitzt zwischen den Bäumen bereits der erste Weiher durch.

Schöner Ausblick von einem Steg am Eisweiher bei Emersacker

Ziel erreicht. Noch ist das Grün nicht so üppig, und es ist noch nicht so warm. Und doch haben sich schon Leute aus Augsburg eingefunden, um am Eisweiher ein Picknick zu machen. Auch mein Magen knurrt, aber außer Wasser habe ich auch diesmal wieder nichts im Rucksack dabei. Wir machen es uns auf dem Steg gemütlich und genießen den schönen Ausblick.

In einer Broschüre lesen wir, dass der Weiher dank der hervorragenden Wasserqualität und ruhigen Lage ein wertvolles Biotop voller geschützter Arten ist: Biber, Eisvogel, Molch, Grasfrosch und Gelbbauchunke finden hier ein ideales Rückzugsgebiet. Auf dem Rückweg folgen wir ein Stück dem Weldener Rundwanderweg und halten uns beim zweiten Abzweig nicht mehr in Richtung Emersacker, sondern halten uns links, um die Tour etwas abzukürzen. Wir müssen uns auf einem zugewachsenen Pfad in Richtung Haldenloh orientieren.

Die Info-Tafel gibt Auskünfte über die Geschichte der Köhlerei im Holzwinkel. Bild: Michaela Krämer

Die leichte Wanderung braucht nur eine gute Grundkondition

Bei einem abgesperrten Bauwagen, den Jugendliche für ihre Freizeit nutzen, machen wir noch eine kurze Pause, bevor wir uns wieder auf den Weg machen. Unterhalb von Haldenloh verlassen wir den Wald. Den offiziellen Rundweg über Emersacker zu dem Eisweiher findet man in der Rad- und Wanderkarte „Naturpark Augsburg – Westliche Wälder“.

Es ist eine leichte Wanderung. Gute Grundkondition erforderlich. Leicht begehbare Wege. Der Eisweiher liegt zwischen Emersacker und Lauterbrunn.

