Der Engerlmarkt erfüllt (fast) jeden Wunsch

Die bereits 15. Auflage des vorweihnachtlichen Marktes in Thierhaupten zieht auch heuer wieder viele tausend Besucher an. Nur eine kleine Sache hat gefehlt.

Von Claus Braun

Ein sehr positives Fazit können die Verantwortlichen der 15. Auflage des Engerlmarktes in der Marktgemeinde ziehen. An den beiden ersten Adventswochenenden zog die viertägige Veranstaltung viele Tausende Besucher an, die sich über ein buntes Treiben freuen konnten.

Gleich an allen vier Öffnungstagen spielte den Thierhauptenern ein nahezu perfektes Wetter in die Karten und lies so den letztjährigen vom Regen und Winde verblasenen Markt in Vergessenheit geraten. Darüber freuten sich nicht nur die knapp 80 Aussteller und die für die Verpflegung zuständigen Vereine, Jäger und der im Kloster ansässige Gastronom, sondern vor allem Sabine Haag, bei der in der Marktverwaltung im Rathaus alle Fäden zusammenlaufen.

Kostenloser Bus-Shuttle hat sich bewährt

„Gefühlt war dies der beste Markt in den vergangenen drei Jahren“, resümierte sie und stellte dabei heraus, dass besonders mit dem Organisations-Team um Franz Rechner und Willi Schmitz vor Ort im Kloster beste und verlässliche Zusammenarbeit gepflegt wurde. Als eine gewinnbringende Neuerung sehen Sabine Haag und ihr Chef, Bürgermeister Anton Brugger, den kostenlosen Bus-Shuttle, der die Besucher vom Parkplatz des Festplatzes im Norden des Ortes zum Kloster im Süden chauffiert hat. Der „Engerl-Express“, so wie auf der Fahrtzielangabe über den Frontscheiben der Busse zu lesen war, brachte die erhoffte Entspannung für den Kernort, so Brugger.

Entspannung bot das vielfältige Angebot im Klosterhof und in den Räumlichkeiten für die Besucher, die sich darauf bewusst einließen. Natürlich war zeitweise ein Gedränge und Geschiebe unvermeidbar, so viele interessierte Besucher drängten sich im Markt, der auch am zweiten Wochenende bestens besucht war, obwohl im nahen Umkreis weitere Märkte um die Besuchergunst buhlten.

Die Himmelsboten machten mächtig Eindruck auf die kleinen Besucher

Diese Konkurrenz brauchten sich die Thierhauptener freilich nicht zu fürchten, da bei jedem Besuch im Kloster Neues entdeckt werden konnte. So zum Beispiel das Schreiben von Wunschzetteln für Kinder nach dem täglichen Engerl-Gruaß mit den wahrhaftigen Engerln. Die Stimmung in der Klosterküche war schon demütig, zumal die Himmelsboten mit ihren prächtigen Kleidern und großen Feder-Flügeln mächtig Eindruck auf die kleinen Besucher machten. Neben den Engeln waren am zweiten Wochenende „Rosalie“ und „Hugo“ die unumstrittenen Stars im Klosterrund. Die beiden stolzen Esel aus Gablingen wollten von allen gestreichelt werden.

Für Franz Rechner ein klarer Auftrag, nach zwei „tierlosen“ Jahren auch künftig wieder lebende Tiere Platz und Raum beim Engerlmarkt einzuräumen. Viel Platz benötigen auch die historischen Landsknechte, die nicht nur kulinarisch mit Ausgefallenem, wie heuer mit der frittierten Zwiebelrose, Anziehungspunkt waren. Stetig buhlten auch die in prächtigen Gewändern gekleideten Frauen und Männer um Aufmerksamkeit und historischen Spielen zum Mitmachen. Ein gehöriger Spaß für groß und klein.

„Olivia“ flog wie ein Engel durch die Luft

Viel Spaß hatten auch die Tänzerinnen und Tänzer des FC Neukirchen, die den Engerlmarkt nutzten, um auf ihre verschiedenen Gruppen und Faschingsgarden aufmerksam zu machen. So tanzte das Kinder-Prinzenpaar „Lilly und Max“ froh gelaunt durch die Reihen ihrer Gefolgschaft und das Funkenmariechen „Olivia“ flog sogar wie ein Engel sportlich durch die Luft.

Gefragt nach seinen Highlights mochte Engelmarkt-Macher Franz Rechner auch die brillanten Feuershows, die musikalischen Darbietungen der Musik- und Sängergruppen, die Strohhüpfburg für Kinder und den Auftritt des international renommierten Eiskünstlers Klaus Grunenberg nicht vergessen. Dieser schuf aus zwei Eis-Blocks einen modernen Weihnachtsmarkt und einen Tannenbaum. Was hierzu gefehlt hat, waren allenfalls kühlerer Temperaturen und ein wenig Schnee.

