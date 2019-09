vor 5 Min.

Der Gersthofer Kindergarten hat Strom vom eigenen Dach

Der Kolpingkindergarten hat die erste Solaranlage auf einem städtischen Gebäude mit einem Speicher. Langfristig sollen dies alle öffentlichen Gebäude bekommen.

Von Gerald Lindner

Sie ist aus der Perspektive der 115 Buben und Mädchen im Gersthofer Kolpingkingergarten gar nicht sichtbar, erfüllt aber eine wichtige Funktion: Gestern wurde die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kita-Gebäudes als erste bei einem Gersthofer Kindergarten offiziell in Betrieb genommen. Weitere sollen im ganzen Stadtgebiet folgen.

Die neuen Solarzellen ersetzen die bisherige Anlage, die bereits 24 Jahre alt war und schon einige defekte aufwies. Auf circa 50 Quadratmetern Dachfläche wird nun nach neustem Stand der Technik Strom erzeugt, der direkt im Kindergarten selbst genutzt werden kann. Der Clou: Angeschlossen ist auch ein Stromspeicher in Form eines Lithium-Ionen-Akkus. Er kann nach Angaben von Gottfried Ziervogl, Sales Manager South der Varta Storage GmbH, bis zu 6000 Kilowattstunden speichern. Seine Firma lieferte die Batterie, die in einem Nebenraum des Kindergartengebäudes untergebracht ist und nicht viel größer ist als ein Reisekoffer.

Was nicht benötigt wird, wird zunächst gespeichert

Insgesamt bis zu 9900 Kilowattstunden kann die Anlage auf dem Dach produzieren, was nicht im Zuge des Kindergartenbetriebs benötigt wird, wird zunächst im Akku gespeichert, und wenn dieser vollgeladen ist, wird der überschüssige Strom in das allgemeine Netz eingespeist.

Martin Büschges, Geschäftsführer der Diedorfer Firma Conerga, welche die Photovoltaikanlage geliefert und montiert hat, betonte: „Die Anlagenleistung konnte dank heutiger Technik von bisher 2,2 mit der neuen Anlage auf 9,5 Kilowatt vervierfacht werden.“

Die Solarzellen stammen dabei von einem deutschen Hersteller. „Auch hier haben wir Wert auf möglichst große Nachhaltigkeit gelegt“, so Büschges. Nach seiner Schätzung können sind mit den Solarzellen voraussichtlich mehr als 10.500 Kilowattstunden pro Jahr zu erzeugt werden. „Das bedeutet eine CO2-Ersparnis von jährlich 6200 Kilogramm.“

Es wird noch eine digitale Anzeige installiert werden

Inklusive Abbau der alten Anlage und Aufbau der neuen investierte die Stadt hier rund 22.000 Euro. Damit auch die Buben und Mädchen im Kindergarten sehen können, wie viel Strom erzeugt wird, soll in der nächsten Zeit noch eine digitale Anzeige installiert werden. Mit den Solarzellen in südlicher Ausrichtung auf dem Kindergartendach montiert wurde das neue „Solarkraftwerk“ seit Anfang Juli. Auch während der Sommerferien wurde daran gearbeitet.

„Wir haben schon vor Jahren ein Leitbild Energie entwickelt. Ein Baustein ist dabei das Thema Erzeugung und Speicherung“, sagte Bürgermeister Michael Wörle. „Die Speichertechnologie funktioniert bereits, sie wird sich aber sicher noch weiterentwickeln.“

Die Stadtverwaltung habe vom Stadtrat die Vorgabe bekommen, dass die Dächer aller kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. „Dies werden wir in den nächsten Jahren weiter forcieren“, kündigte Wörle an. „Wir werden hoffentlich noch einige schöne Sonnentage in diesem Jahr bekommen, sodass dann noch einiges an Strom erzeugt werden kann“, sagte der Bürgermeister im Hinblick auf den gestrigen bewölkten Himmel.

Kapazitäten zum Laden der Fahrzeuge

Dies geschieht zurzeit beim Kindergarten Via Claudia sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirblingen. „Letzteres Projekt haben wir schon vor längerer Zeit auf den Weg gebracht, um aus dem Speicher permanent Energiekapazitäten zum Laden der Fahrzeuge zu haben, die auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses erzeugt wurde“, so Wörle weiter.

Die Leiterin des Kolpingkindergartens, Elke Kratzsch, sagte: „Wir freuen uns, dass wir mit dazu beitragen können, dass CO2 eingespart werden kann.“ Die Buben und Mädchen bedankten sich mit dem Lied „Kinder einer Welt“ bei Stadt und Firmen.

