vor 42 Min.

Der Gessertshauser Bürgerbus wird auch künftig fahren

Die Freien Wähler befürchten, dass der Fahrdienst in Gessertshausen abgeschafft werden könnte. Bürgermeister Jürgen Mögele (CSU) bezieht nun klare Stellung.

Von Matthias Schalla

Der Bürgerbus in Gessertshausen wird auch in Zukunft fahren. Dies sagte Bürgermeister Jürgen Mögele auf Nachfrage unserer Zeitung. Zuvor hatten die Freien Wähler (FW) in einer Pressemitteilung ihrer Sorge Ausdruck verliehen, dass nach einem Antrag der CSU-Vorsitzenden Carola Prantl der ehrenamtliche Fahrdienst abgeschafft werden soll. Doch dem sei nicht so, betonte Mögele.

Der Bürgerbus wurde unter anderem auf Betreiben der Freien Wähler vor zweieinhalb Jahren ins Leben gerufen. „Seit seiner Einweihung im Mai 2017 hat der Bus bereits 4116 Fahrgäste an ihr Ziel gebracht“, sagt FW-Vorsitzender Klaus Borndörfer. Zudem würde das Fahrzeug an zahlreichen Wochenenden von den örtlichen Vereinen gebucht, um Ziele in der Umgebung zu erreichen. Der Bus erfülle dabei die strengen Auflagen für eine Förderung und wurde zur Hälfte durch Mittel aus dem EU-Leader Programm bezahlt.

Die Freien Wähler interpretierten nun eine Anfrage der CSU-Vorsitzenden von Gessertshausen, Carola Prantl, vor der jüngsten Gemeinderatssitzung dahingehend, dass der Bus per Antrag im Gemeinderat infrage gestellt werden soll. Bürgermeister Mögele stellte am Freitagnachmittag jedoch klar, dass „der Bürgerbus in keinster Weise auf dem Prüfstand steht“.

Es geht nicht um eine Abschaffung des Fahrdienstes

Nach Rücksprache mit seinem Geschäftsstellenleiter sei es nach der Gemeindeordnung zudem nicht zulässig, dass Bürger, die nicht im Gemeinderat sitzen, überhaupt einen Antrag zur Tagesordnung stellen können. Dies sei offenbar zu Beginn der Sitzung bei einigen Bürgern und Gemeinderäten missverstanden worden. „Wir werden in einer der nächsten Sitzungen das Thema Bürgerbus zwar unter dem Punkt ,Sonstiges’ diskutieren“, sagte Mögele. Dabei gehe es aber nicht um eine Abschaffung des Fahrdienstes, „sondern höchstens um eine zeitliche Anpassung der Fahrtzeiten“.

Um nicht mit dem ÖPNV und der Linie 605 zu konkurrieren, könne es daher sein, dass eine der vier Fahrten vielleicht um ein paar Minuten nach vorne oder hinten verschoben werden. „Das ist aber auch das Einzige“, sagte der Bürgermeister und betonte: „Die Gemeinde Gessertshausen steht dem Bürgerbus absolut positiv gegenüber.“

Ein Team aus elf Fahrern wechselt sich bei den Fahrten ab

Dieses klare Bekenntnis zum Bürgerbus dürfte die Freien Wähler freuen. Schließlich verbinde der Bus nicht nur Döpshofen mit dem Hauptort, „sondern alle anderen Ortsteile genau da miteinander, wo im ÖPNV eine Lücke klafft und schafft so Verbindungen auch über die Gemeinde hinaus“, schreibt Borndörfer. Und auch die Senioren in Gessertshausen wissen ihren Fahrdienst durchaus zu schätzen. Ein Team aus elf Fahrern wechselt sich bei den Fahrten ab; alle sind ehrenamtlich und unentgeltlich für die Bürger auf Tour. So können täglich von Montag bis Freitag vier Fahrten angeboten werden, zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Der Bürgerbus ist rollstuhltauglich und kann von allen Altersgruppen genutzt werden. Die Fahrt kostet 50 Cent, egal wie weit gefahren wird. Der aktuelle Fahrplan findet sich auf der Homepage der Gemeinde.

