12.09.2018

Der Grüne Hirsch richtet sich neu aus

Abdulkadir Tonil hat Fischach verlassen und ist neuer Teilhaber in Aystetten

Aystetten Zehn Jahre lang prägte Abdulkadir Tonil als Pächter das Restaurant Erkstuben an der Itzlishofer Straße im Fischacher Ortsteil Willmatshofen. Doch im Sommer endete sein Gastspiel in den Stauden. Grund dafür war nach eigener Auskunft der Wunsch, sich künftig neu zu orientieren und eine neue Herausforderung zu finden. Die hat Tonil nun in Aystetten gefunden. Er betreibt ab sofort gemeinsam mit dem bisherigen Pächter Ercan Elci den Traditionsgasthof Grüner Hirsch im Herzen Aystettens.

Im Hirsch können die Gäste nun aus einer neuen Speisekarte wählen. Mit einem Mix aus Gerichten der türkischen, mexikanischen und italienischen Küche wird das Konzept des Restaurants neu ausgerichtet. Damit setzt Tonil auf eine ähnliche Küche, wie es sie in den Erkstuben gegeben hat. Der neue Teilhaber legt auch im Grünen Hirsch viel Wert auf Qualität und Frische der Waren.

Erste Eindrücke konnten die Gäste bei der Neueröffnung sammeln. Wahlweise gab es Speisen von einem türkischen Büfett oder à la carte. Neben Lamm, Rind, Hühnchen und Dönerfleisch sind künftig auch vegetarische, Kinder- und Fischgerichte auf der Karte zu finden. Das Restaurant kann für Familienfeiern und für ein Catering auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten gebucht werden.

Die neuen Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag, 11 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Montag ist Ruhetag, außer an Feiertagen. Ein Bestellservice für Selbstabholer wird von Dienstag bis Sonntag unter der Telefonnummer 0821/4864035 von 11 bis 13 Uhr und von 17 bis 21.30 Uhr angeboten. (AL)

