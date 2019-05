vor 7 Min.

Der Haushalt kann warten

Es soll sie ja tatsächlich geben, diese Frauen, die immer alles im Griff haben. Top gestylt von Kopf bis Fuß kümmern sie sich rührend und aufopfernd um ihr Kind (oder gleich um mehrere), gehen so ganz nebenbei noch arbeiten und erledigen ihren Haushalt mit links.

Von Tanja Wurster

Ich schlage mich auch gerade mit der Trias Kind-Arbeit-Haushalt herum. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Priorität Nummer eins hat mein Kind, ganz klar. Also eigentlich klar. Denn mein Pflichtbewusstsein ist hoch. Ich bin absolut zuverlässig und gewissenhaft.

An und für sich finde ich das gut, doch damit stehe ich mir hin und wieder selbst im Weg. Ganz besonders merke ich das an meinen Home-Office-Tagen. Niemand sollte in dieser Zeit unangemeldet zu Besuch kommen. Ich würde mich einfach nur schämen: in der Küche stapelt sich das dreckige Geschirr, weil ich zuvor das saubere aus der Spülmaschine räumen müsste. Doch mir fehlt die Zeit. Im Gang liegen Schuhe und Jacken verstreut herum, dazu meine Tasche, die mein Kleiner höchst einladend findet und gerne einer näheren Inspektion unterzieht. Mit ein bisschen Fantasie kann sich jeder, der ein Kleinkind schon mal beim „Arbeiten“ zugesehen hat, vorstellen, wo sich der Inhalt dann befindet. Richtig, der Trinkbecher ist in der Schublade, die Karten meines Geldbeutels liegen verstreut auf dem Boden, dazwischen Brösel, Staub, Haare…

Ich sollte mal wieder saugen. Ganz besonders in diesen Momenten, wenn ich kniend auf dem Boden mein Zeug aufsammle, drängt sich mir dieser Gedanke ganz besonders auf.

Ich bekomme ein schlechtes Gewissen

Und dann ist es so weit. Ich sehe überall nur noch Chaos und Schmutz. Wischen müsstest du auch noch und die Fenster putzen und die Fliesen in der Küche sind auch schon wieder so verspritzt… und… und… und… Ich bekomme ein schlechtes Gewissen und mache mir fast schon Vorwürfe. Denn anstatt den Feudel zu schwingen, muss ich in die Tastatur hauen. Arbeit geht vor! Also – im wahrsten Sinne des Wortes – Augen zu und durch. Ich konzentriere mich auf meinen Bildschirm und lasse den Staub Staub sein.

Ist die Arbeit erledigt, kommt mein Sohn wieder dran. Und der Haushalt? Der muss warten. Ganz ehrlich: Der kann auch warten. Ist es so wichtig, dass alles glänzt?

Nein, wichtiger ist die Zeit mit meinem Kind. Dass es ihm gut geht und er glücklich ist. Und dafür braucht er eine einigermaßen entspannte Mama, die Zeit zum Spielen hat.

Es ist schwierig bis unmöglich, alles immer im Griff zu haben. Von der Vorstellung sollte man sich verabschieden. Ja, es soll diese Frauen geben, die das alles schaffen. Wo findet man sie? In der Werbung .

