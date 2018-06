08:07 Uhr

Der Herbertshofer Lidl darf größer werden

Dem Ausbau des Supermarktes steht nach einer Entscheidung des Marktgemeinderates nichts im Wege. Doch wie sieht es mit den Parkplätzen aus?

Von Peter Heider

Der Lidl-Supermarkt in Herbertshofen darf größer werden. Der Marktgemeinderat habe den entsprechenden Plänen zugestimmt. Das gab Bürgermeister Michael Higl bei einem gut besuchten Bürgergespräch in dem Meitinger Ortsteil (2400 Einwohner) bekannt.

Jan Wenzel wollte dazu wissen, ob im Zuge des Neubaus auch mehr Parkgelegenheiten eingerichtet werden. „Wir werden darüber diskutieren, aber es können keine weiteren Parkgelegenheiten in Richtung B2 alt eingerichtet werden, lautete Higls Antwort.

Weiteres wichtiges Thema: In Herbertshofen ist in den kommenden Jahren die Sanierung der Mühlstraße, der Klemens- und Ulrichstraße vorgesehen. Aber wer zahlt? „In Bayern sollen laut Landesregierung Anlieger für den Straßenausbau künftig nicht mehr zur Kasse gebeten werden, die Details und was das für die Kommunen bedeutet, ist aber noch völlig unklar“, sagte Higl.

Als Riesenziel für die Marktgemeinde bezeichnete der Bürgermeister die Einrichtung eines barrierefreien Bahnhofs in der Marktgemeinde. „Mit dem Bau einer barrierefreien Röhre im Juli 2019 soll der Anfang dazu gemacht werden“, gab Higl bekannt.

Tempolimit ist ein heißes Eisen

Ein „heißes Eisen“ war das Thema Tempolimit in der Marktgemeinde. „Es deutet vieles darauf hin, dass wir die Kosten für die Verkehrsüberwachung durch die Einnahmen von Strafzettelbescheiden decken können“, zeigte sich Higl zufrieden. „Ich finde es richtig, dass diese Temporegelung getroffen wurde, da vorher durch die Orte viel zu schnell gefahren wurde“, lobte Maria Brettschneider diese Entscheidung. Rupert Behringer regte die Einrichtung einer Fußgängerhängebrücke über den Lech an. „Wir sind dran, das Projekt nimmt langsam Fahrt auf, die Chancen für eine Realisierung stehen gut“, meinte der Rathauschef.

Zum Thema Vandalismus in Meitingen erläuterte Higl, dass fast kein Tag vergeht, an dem nicht Schadensmeldungen im Rathaus eingehen und nur selten, selbst nach Anzeigen, die oder der Täter ausfindig gemacht werden. Franz Schenk sprach sich für eine Gebühreneinführung bei der Anlieferung von Grüngut auf dem neuen Meitinger Wertstoffhof aus. „Die Frage steht im Raum, wir werden Erfahrungen sammeln und dann dieses Thema im Haushaltsausschuss ausführlich beraten“, lautete Higls Antwort. Zuletzt sprach Higl noch die örtliche Alarmierung durch Sirenen an. „Da in manchen Teilen Herbertshofens die Sirenenmeldungen bei Brand- oder Unfallalarmierungen nur schlecht oder gar nicht wahrgenommen werden, wurde beschlossen, zwei weitere digitale Sirenen im Bereich der Mendelstraße und am Feuerwehrhaus zu installieren.

