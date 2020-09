11:52 Uhr

Der Herr der Olympiabücher: Wie Franz Wippel an mehr als 60 Originale kam

Plus Franz Wippel aus Meitingen besitzt mehr als 60 original Olympia-Bücher. Das neueste Exemplar in seiner Sammlung ist zugleich das älteste.

Von Rosmarie Gumpp

Wenn er erzählt, dann kommt die Sammelleidenschaft zum Vorschein. Franz Wippel, stolze 82 Jahre jung, sammelt seit vielen Jahrzehnten Bücher zu den Olympischen Spielen. Er sagt: „Ich bin nicht Herr über die olympischen Ringe, aber dafür der Herr über meine Olympiabücher.“

Stolz zeigt er den Schrank im ersten Obergeschoss des Hauses, in dem er seine Schätze aufbewahrt. Das älteste Buch stammt aus dem Jahr 1912 und berichtet über die Olympischen Spiele in Stockholm.

Begeisterung für Olympia erwachte mit den Spielen von Helsinki

Franz Wippel erzählt, dass ihn in jungen Jahren das Fußballspielen begeisterte, aber mit 14 Jahren auch die Begeisterung für die Olympischen Sommerspiele erwachte. Bereits im Jahr 1952, als Deutschland erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg in Helsinki wieder an den Spielen teilnehmen durfte, war das Sammeln von Bildchen über Olympia zum Einkleben in Alben bei ihm angesagt. Es gab jedoch nicht das fertige Buch zu kaufen, sondern die Bilder und die Alben mussten ersammelt werden.

Franz Wippel verfolgte damals in den Wochenschauen im Kino die Spiele und erlebte durch diese Filmberichte das Geschehen in den Arenen und Sportstätten mit. Von einem Freund bekam er ein Buch – eher ein „Heft“ – von den Spielen 1948 geschenkt. Mitte der 1970er-Jahre erwarb der leidenschaftliche Sammler dann seine ersten Bücher von den Sommerspielen 1936 in Berlin und den Winterspielen in Garmisch zum Preis von 80 DM. In dieser Zeit wurde wohl der Grundstein für seine umfangreiche Sammlung gelegt.

Durch die Mitarbeit in einem großen Verlag vergrößerte sich mit der Zeit die Sammlung seiner Bücher. Nach der Jahrtausendwende begab sich der rüstige Rentner zunächst per Anzeigen und später auch im Internet auf die Suche nach Olympia-Büchern aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Über eine Anzeige in der Augsburger Allgemeinen konnte er das Buch von 1932 erwerben.

Bei der Suche im Internet helfen seine Söhne

Durch weitere Annoncen konnte er zu seinen Originalbüchern noch einmal weitere Ausgaben kaufen. So besitzt Franz Wippel manchmal zwei, drei oder sogar vier Originalausgaben der gleichen Jahre.

Die Suche nach Büchern aus den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen und auch von vor dem Ersten Weltkrieg hat er dann über das Internet vorangetrieben. Dabei halfen ihm seine Söhne, und es gelang, Originalausgaben der Jahre 1924 und 1928 zu kaufen. Aus dem Jahre 1920 gab es nur einen Nachdruck von den Spielen in Antwerpen

Vor Kurzem war Franz Wippel vergönnt, ein besonderes Buch zu bekommen: „Durch die tatkräftige Unterstützung meiner Söhne konnte ich ein Originalexemplar der Olympischen Spiele in Stockholm aus dem Jahre 1912 erwerben.“ Franz Wippel strahlt beim Erzählen über das ganze Gesicht.

Nur vier Originale fehlen ihm nun noch von den Olympischen Spielen der Neuzeit, die 1896 – angeregt durch Pierre de Coubertin – in Athen begannen. „An so ein Buch im Original zu gelangen ist fast unmöglich“, ist Franz Wippel überzeugt, aber er gibt die Hoffnung nicht auf.

Einen Olympiateilnehmer lernte Franz Wippel persönlich können

Für ihn waren die drei spektakulärsten Sportereignisse bei den Olympischen Spielen der 100-Meter-Lauf von Armin Hary in Rom (Goldmedaille für Deutschland), der Schulterwurf der Ringerlegende Wilfried Dietrich von Chris Taylor aus den USA (Goldmedaille 1960 in Rom für Deutschland) und die Goldmedaille im Speerwurf 1972 in München von Speerwerfer Klaus Wolfermann. Franz Wippel lernte auch den Olympioniken Rudolf Mang aus Bellenberg im Landkreis Neu-Ulm kennen und konnte ihm beim Training zusehen.

Mehr als 60 Originalbücher zu den Olympischen Spielen kann Franz Wippel heute sein Eigen nennen. Mittlerweile füllen zwei Meter Regallänge seine Sammlung.

Einen Wunsch hat der leidenschaftliche Sammler noch: „Ich möchte den Kinofilm über die Olympischen Spiele von Helsinki im Jahre 1952 ausfindig machen.“ Bisher waren alle Versuche erfolglos, doch Franz Wippels Hoffnungen ruhen auf einer Anfrage beim Internationalen Olympischen Komitee in Lausanne. Die Antwort steht noch aus.

