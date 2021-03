Der Impfpass ist weg? Es ist Zeit für eumpf

Der Impfpass sollte einen ein Leben lang begleiten. Tut er aber nicht. Und nun? Es gibt nur eine Antwort.

Zu den Dingen, die junge Erdenbürger in diesem Land ein Leben lang begleiten sollen, gehören der Impfpass und die Steuernummer. Auf Letztere passt das Finanzamt auf, Ersterer geht irgendwann im Laufe der Jahre von der Obhut der Eltern in die Hand junger Erwachsener über und dabei gerne verloren.

Was im Schutze der Herdenimmunität gegen herkömmliche Infektionskrankheiten leichtsinnigen Menschen als lässliche Schlamperei erschien, führt nun in so manchem Haushalt zu hektischen Suchaktionen. Ja, wäre es die Steuernummer, da wären die Freunde und Helfer von der Steuer sicher gern behilflich. Aber beim Impfpass. . .

Möglicherweise wäre eine europaweite Impfpassdatenbank unter Führung einer noch zu gründenden Agentur der Europäischen Union - wir schlagen an dieser Stelle schon einmal die Bezeichnung "eumpf" vor - die richtige Antwort auf diese drängende Frage. Leider aber lässt einem nicht einmal das schleppende Tempo der Impfkampagne in diesem Lande so viel Zeit. Deshalb bleibt nur eines: suchen. Da trifft es sich doch gut, dass wir nach wie vor viele Stunden in den eigenen vier Wänden zubringen müssen.

