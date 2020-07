06:00 Uhr

Der Industriepark in Gersthofen stellt sein Ausbildungsangebot vor

Am Dienstag, 14. Juli, lädt die MVV Industriepark Gersthofen GmbH von 16 bis 19 Uhr Schulabgänger und ihre Eltern in den Industriepark Gersthofen ein.

Vor der Berufswahl: Am Dienstag, 14. Juli, lädt die MVV Industriepark Gersthofen GmbH von 16 bis 19 Uhr Schulabgänger und ihre Eltern in den Industriepark Gersthofen ein, um sich vor Ort einen Eindruck über die neun Ausbildungsberufe zu verschaffen.

Dabei ist es möglich, das Ausbildungszentrum und die Arbeitsplätze der Azubis in Form eines Rundgangs zu besichtigen. Die Informationen zu den einzelnen Berufsbildern werden im Freien an individuellen Ständen angeboten. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Betriebsrestaurant statt.

Dialog mit den Azubis und ihren Ausbildern

Jugendliche, die noch unschlüssig bei der Berufswahl sind, haben die Möglichkeit zum Dialog mit den Azubis und ihren Ausbildern. Es gelten umfangreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den Ausbildungsabend. Dazu gehören das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die gesamte Dauer der Anwesenheit im Industriepark, die Erfassung der Besucherdaten am Eingang und die Einhaltung der bestehenden Abstandsregeln.

Die Gäste können den Industriepark am Ausbildungsabend über das Tor Nord in der Adolf-von-Baeyer-Straße betreten, das für den Publikumsverkehr normalerweise nicht geöffnet ist. In der Adolf-von-Baeyer-Straße sowie auf dem ausgewiesenen Mitarbeiterparkplatz im Norden des Industrieparks stehen Autostellplätze zur Verfügung. Mit mehr als hundert Auszubildenden ist die MVV Industriepark Gersthofen GmbH eine der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Augsburg. Das Unternehmen bildet für den eigenen Bedarf, aber auch für die im Industriepark angesiedelten Firmen aus.

Chemikant, Chemielaborant oder Elektroniker für Betriebstechnik

Die Absolventen haben nach der Ausbildung beste Chancen auf eine Übernahme im Industriepark. Diese neun Ausbildungsberufe präsentiert die MVV im Rahmen des Ausbildungsabends: Chemikant, Chemielaborant, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker, Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Koch, Werkfeuerwehrmann.

Mehr Informationen zur Ausbildung bei MVV und zum Ausbildungsabend gibt es unter www.durchstarten-richtung-zukunft.de. (AL)

