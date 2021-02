vor 32 Min.

Der Inzidenzwert im Landkreis Augsburg sinkt auf 24,5

Die Corona-Zahlen vom Wochenende für den Landkreis Augsburg machen Hoffnung: Der Sieben-Tage-Wert sinkt weiter und es ist niemand gestorben.

Von Regine Kahl

Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Augsburg sinkt weiter: Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Augsburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,5, das ist noch einmal weniger als bereits am Samstag.

Zwar sind die Werte am Wochenende immer tendenziell niedrig, aber der Trend der sinkenden Neuinfektionen im Augsburger Land scheint sich zurzeit zu verfestigen.

Am Wochenende wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Damit bleibt die Zahl der Todesfälle aktuell bei 160. Insgesamt haben sich laut Landratsamt bisher 7450 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

