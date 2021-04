Der Johannimarkt in Kloster Holzen fällt wegen Corona aus

Plus Die Gemeinde Allmannshofen verschickt für den belieben Johannimarkt in Kloster Holzen erneut eine Absage.

Es war die erste Amtshandlung, die Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger nach seinem Amtsantritt im Mai 2020 ausführen musste – er musste den Ausstellern, die sich für den Johannimarkt 2020 angemeldet hatten, eine Absage schicken. Heuer wiederholt sich die Geschichte: Der beliebte Markt, der vor der Corona-Pandemie regelmäßig in Holzen stattfanden, findet auch im Jahr 2021 nicht statt. Das entschied Stettberger gemeinsam mit den Räten im Zuge einer Gemeinderatssitzung.

Auf Nachfrage erklärt er, dass er sich durchaus mit diversen Hygienekonzepten auseinander gesetzt habe, allerdings seien diese vor allem personell nicht umsetzbar. Für Stettberger gibt es nun zwei mögliche Zukunftsszenarien: Entweder die Infektionszahlen fallen rapide und er muss sich der Frage stellen, wie er den Markt hatte absagen können. Oder der Markt wäre mit allen damit verbundenen Risiken zum Anziehungspunkt vieler Menschen geworden. „Im schlechtesten Fall wäre der Johannimarkt dann zum Hotspot geworden“, erläutert Stettberger die Für- und Wider-Argumente.

Bürgermeister schickt Absagebrief für Johannimarkt in Kloster Holzen

Nach der Entscheidung, den Markt abzusagen, richtete Stettberger als Marktmeister einen Brief an die Aussteller, in dem er erklärt, dass der für den 26. und 27. Juni geplante Johannimarkt in diesem Jahr coronabedingt erneut abgesagt werden muss. Bereits heuer habe die Anzahl der Bewerber unter den Bewerbungen vom Vorjahr gelegen, berichtet der Rathauschef. Um den Fieranten ein positives Signal mitzugeben, verweist er bereits in seinem Schreiben auf den Termin im kommenden Jahr. Dann hofft Stettberger, dass der Johannimarkt am 25. und 26. Juni 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden darf.

In früheren Jahren hatte der traditionsreiche Markt mehr als 100 Fieranten angezogen. Neben zahlreichen Verkaufsständen gab es einen kleinen Vergnügungspark und Festzeltbetrieb. Die Veranstaltung von Gemeinde und örtlichen Vereinen lockte alljährlich Tausende Besucher an.

Auch innerorts fällt ein Termin der Corona-Pandemie zum Opfer: Auch in diesem Jahr gibt es keine Maifeier in Allmannshofen.

