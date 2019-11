vor 31 Min.

Der Jubilar hat ein Herz für den Schießsport

Seinen 90. Geburtstag feierte im Kreise zahlreicher Gratulanten im Meitinger Johannesheim Rudolf Liebischer. Der Jubilar verbrachte seine Kindheit mit seinem Bruder Josef und seiner Schwester Elfriede auf der kleinen Landwirtschaft seiner Eltern Josef und Ma-ria Liebischer im tschechischen Sedlnitz. Nach der Schulzeit erlernte er den Beruf des Metzgers, musste die Lehrzeit aber bereits nach wenigen Wochen beenden, da er im Juli 1946 mit seiner Familie ausgesiedelt wurde. Gemeinsam fanden die Liebischers in Lauterbach, das damals noch zum Landkreis Wertingen gehörte, eine neue Bleibe.

1955 gab der Jubilar Luise Christl das Jawort. Im selben Jahr baute das Paar in der St.-Johannesstraße ein Eigenheim. Die Geburt der Söhne Reinhard und Arthur machte das Eheglück perfekt. Mittlerweile gehören drei Enkeltöchter zum Familienkreis. In der Augsburger Großmetzgerei Reiter schloss Rudolf Liebischer seine Metzgerausbildung ab. 1987 trat er seinen verdienten Ruhestand an. Eine große Leidenschaft des 90-Jährigen ist der Schießsport im Schützenverein Edelweiß. Zwei Jahre engagierte er sich als Vorsitzender. Seit dem Frühjahr lebt Liebischer im Johannesheim. Zum großen Gratulantenkreis gehörten der Schützenverein Edelweiß und die Feuerwehr. (peh)

Themen folgen