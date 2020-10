vor 1 Min.

Der Kabarettist Christian "Fonsi" Springer will in Neusäß sein Bestes zeigen

Der Kabarettist Christian Springer kommt mit seinem Programm "Best of" in die Stadthalle Neusäß.

Seinen Auftritt in der Stadthalle Neusäß musste der Kabarettist Christian Springer wegen der Corona-Schließung verschieben. Nun wird er nachgeholt. Wir verlosen Karten.

Von Gerald Lindner

Christian Springer beherrscht die Technik, todernste politische Inhalte mit Herzblut, Engagement und Mutterwitz so amüsant zu verpacken, dass man Tränen lacht. Für sein kabarettistisches Schaffen hat Christian Springer unzählige Auszeichnungen erhalten. Im Fernsehen sieht man ihn jeden Monat live im „Schlachthof“. Nun macht der Kabarettist am Samstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß Station. Wir verlosen zwei mal zwei Freikarten für den Abend.

Kabarettist Christian Springer hat Angst vor "Idioten"

In seinem "Best-of"-Programm hat Christian Springer Angst vor "Idioten". Denn sie vermehrten sich schneller als alles andere. Sein Gegenmittel ist die scharfe Zunge. Satirisches Florett kann er auch, aber gegen Heuchelei und Hirnlosigkeit muss einfach mal die Keule her. Aber das, was er unter Kabarett versteht, geht meilenweit über das gesprochene Wort hinaus. Denn er steckt selbst mittendrin im Geschehen und gilt als der engagierteste deutsche Kabarettist. Egal ist ihm nichts. Bei Springer gilt: Nichts unter der Gürtellinie.

So können Sie Karten für die Stadthalle Neusäß gewinnen

Für den "Best-of"-Abend mit Christian Springer am Samstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr verlosen wir zweimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 14. Oktober, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns die weitere Funktion, welche der musikalische Leiter an dem Abend übernimmt.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.



Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO, nähere Infos gibt es auch per Telefon unter 0821/777-2355.

Einlass ist ab 19 Uhr. Das Stadthallenteam bittet wegen des Hygienekonzepts um rechtzeitige Erscheinung.

Karten gibt's im Vorverkauf an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28 sowie bei unseren Servicepartnern "Der Buchladen" (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

Lesen Sie auch:

Themen folgen