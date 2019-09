00:33 Uhr

Der Keller Steff kommt nach Baiershofen

Wir verlosen zweimal zwei Tickets für den Auftritt am 11. Oktober

Nach einem ausverkauften Konzert 2017 kommt der verrückte Chiemseer erneut nach Baiershofen in das Bürgerhaus. Der charismatische Tausendsassa aus Übersee am Chiemsee ist mittlerweile als Solokünstler, mit seiner Keller-Steff-Big-Band und auch dem Musikkabarettformat „3 Männer nur mit Gitarre“ aus der bayrischen Mundart- und Liedermacher-Szene nicht mehr wegzudenken. Seit 2008 ist der Keller Steff mit seinen Geschichten und Liedern vom „Kaibeziang“, dem „Pillermann“ und „vom narrisch wern“ unterwegs. Mit seiner eigenen Art aus Spontanität, Liedermacherei und einer Spitze an Chaos, schafft er es, bei seinen Konzerten eine gewaltige Stimmung in jede Spielstätte zu zaubern. Dem Konzertbesucher steht ein kurzweiliger und lustiger Abend bevor, der mit neuem Bühnenprogramm in Teilen aber auch die ruhigen Seiten vom Keller Steff zeigt.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr im Bürgerhaus Baiershofen statt. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Die Karte kostet im Vorverkauf 17 Euro.

Wir verlosen zweimal zwei Freikarten für das Konzert. Wer Karten gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 9. Oktober, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Namen des Sees, an dem der Keller Steff wohnt.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

