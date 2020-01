vor 37 Min.

Der Kindergarten in Gablingen soll erweitert werden

Der Gemeinderat in Gablingen will weg von der jetzigen Containerlösung. Jetzt liegt ein Entwurf für die Planung vor. Doch der Bau wird kein Schnäppchen.

Von Tobias Karrer

Mehr Kindergarten- und Krippenplätze braucht die Gemeinde Gablingen. Jetzt liegt ein erster Entwurf für die Erweiterung der Kita bei St. Martin vor.

Bisher finden in der Kita bei St. Martin im Herzen Gablingens drei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz. Der Neubau wurde im September 2013 fertiggestellt, allerdings ist schon seit einiger Zeit klar: Er reicht nicht aus. Vorläufig wurden 18 Container aufgestellt, in denen zwei weitere Gruppen unterkommen. Allerdings ist das keine Dauerlösung.

125 Kinder soll die Einrichtung danach aufnehmen können

Gemeinderat und Verwaltung wollen die Kita St. Martin jetzt erweitern. In der letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr stellte Architekt Roland Rieger seine Planungen vor. Fünf Kindergarten- und vier Krippengruppen – insgesamt also 125 Kinder ab drei Jahren und 48 jüngere – soll die Einrichtung danach aufnehmen können.

Angedacht ist ein Anbau Richtung Westen, der das Gebäude auf das Doppelte vergrößert. Damit sei der Platz an dieser Stelle allerdings ausgereizt. „Eine zusätzliche Erweiterung wird es an diesem Standort eher nicht geben“, betonte Rieger schon am Anfang seines Vortrages. Das neue Gebäude soll äußerlich zum bereits bestehenden Haus dazupassen.

Im Inneren wird sich nicht viel verändern

Die Form ist laut Planungsskizze ähnlich, der Spielbereich im Freien mit dem markanten Walnussbaum soll von dem Gebäude im rechten Winkel eingefasst werden. Ein zweiter Zugang von Westen, inklusive Parkplatz, wäre laut Rieger möglich. Im Inneren des bestehenden Gebäudes wird sich nicht viel verändern. Es besteht aber die Möglichkeit, dass die Krippengruppen mitsamt Ruheräumen im Anbau untergebracht werden, während im bestehenden Gebäude die Kindergartenkinder unterkommen. Ein dritter Eingang von Westen soll nicht nur für Tageslicht in den Fluren sorgen, sondern auch die Möglichkeit offenlassen, einen Teil der Kita umzufunktionieren, sollte er nicht mehr benötigt werden. Eine Idee, die Rieger auch in anderen Gemeinden bereits umgesetzt hat, in denen die Sorge geäußert worden sei, „dass der Kindergarten in acht Jahren doch wieder zu groß ist“.

Roland Rieger hat sich bei seinen Planungen an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. Das sei wichtig, um die Förderfähigkeit zu erhalten. Deshalb ist auch ein etwa 100 Quadratmeter großer Speisesaal für alle Kinder geplant. Ob dieser allerdings wirklich als solcher genutzt wird, ist unklar. In der Sitzung betonte die Kindergartenleitung: „Wir können nicht mit 125 Kindern in einem Raum essen.“

Lob für die Zusammenarbeit zwischen Kindergartenleitung und Architekt

Der Raum dürfe allerdings „kreativ“ genutzt werden, also könnten hier auch Elterngespräche oder zusätzliche pädagogische Angebote stattfinden. Auch deshalb kommt der vorliegende Entwurf im Gemeinderat gut an. Bürgermeister Karl Hörmann lobte vor allem die Zusammenarbeit zwischen Kindergartenleitung und Architekt. Thomas Wittmann (CSM) betonte: „Mir gefällt der Entwurf, trotz Anbau sieht alles aus wie aus einem Guss.“ Außerdem ergänzte er, dass die Entscheidung des Gemeinderats vor einigen Jahren, das Grundstück zu kaufen, auf dem der Anbau Platz finden soll, „goldrichtig“ war.

Martin Uhl (CSU) fragte nach einem Zeitplan und den Kosten für den Bau. Architekt Rieger erklärte: „Das mit der Zeit ist schwierig, im Moment kann man nicht von jetzt auf gleich etwas aus dem Boden stampfen.“ Dafür sei in der Baubranche zu viel los, eine Fertigstellung Ende des Jahres 2021 sei deshalb realistisch.

Auch die Kosten sind laut Riegers Information schwer abzuschätzen. Man könne sich aktuell schon glücklich schätzen, wenn man bei der Ausschreibung überhaupt mehrere Angebote interessierter Unternehmen bekomme. Alles in allem „wird das kein Schnäppchen“. Gablingen müsse mit mindestens drei Millionen Euro rechnen.

