05:05 Uhr

Der Kommandant über 130 Plastikmännchen

Thomas Lanzendörfer ist nicht nur der Chef der Gabelbacher Wehr. Er sammelt auch seit 40 Jahren alle Feuerwehrsachen von Playmobil.

Von Manuela Bauer

Aus den Fässern ist eine giftig-gelbe Flüssigkeit ausgelaufen. Die Feuerwehr rückt an, sperrt den Bereich großräumig ab. Die Einsatzkräfte schlüpfen in ihre grünen Chemieschutzanzüge und nähern sich vorsichtig dem Unfallort... eine brenzlige Situation. Gut, dass das Gift hier aus Papier und der Rest aus Plastik ist. Thomas Lanzendörfer spielt diese Szene nach. Er ist nämlich nicht nur der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gabelbach, sondern auch von gut 130 Playmobil-Männchen. Er hat die Feuerwehr-Spielzeuge der vergangenen 40 Jahre gesammelt. „Und die gehorchen mir immer aufs Wort“, meint er grinsend.

Thomas Lanzendörfers größtes Hobby ist die Feuerwehr. „Mein Vater war Gerätewart, da war ich schon als Bub immer dabei“, erzählt der 50-Jährige. Vor 35 Jahren dann wurde er selbst aktiv – und fast von Anfang an in zwei Wehren gleichzeitig: erst in seiner Heimat Mindelaltheim und in Burgau (Landkreis Günzburg), mittlerweile in Gabelbach und in Zusmarshausen.

Zur Sammlung gehören auch Feuerwehrboote und -hubschrauber

Lanzendörfer ist stolz, dass sein Sohn Florian – wie sonst sollte der Sprössling eines Feuerwehrfans heißen? – genauso begeistert und gerade in die Jugendfeuerwehr eingestiegen ist. Vater und Sohn sind eigentlich schon aus dem Playmobil-Alter raus. Aber beide fasziniert das Plastikspielzeug. In unzähligen Schachteln und Kartons hat der 50-Jährige die Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge und -figuren der vergangenen 40 Jahre gesammelt.

Zusammen mit seinem Sohn hat er sie jetzt auf mehreren Tischen im Gabelbacher Feuerwehrhaus aufgebaut. Drei Nachmittage lang haben sie die 130 Figuren, 22 Fahrzeuge, acht Gebäude, Boote, Hubschrauber und Flugzeuge drapiert. Auf kleinen Kärtchen steht die Jahreszahl, in der die Edition erschienen ist. Und jede haben sie liebevoll zu einer eigenen Szene arrangiert: Da bekämpfen die Plastikretter einen Waldbrand, dort befreien sie einen Unfallfahrer aus seinem Auto; da pumpen sie Wasser aus einem Bach, dort retten sie einen Menschen mit der Drehleiter aus dem Haus.

Die ältesten Teile stammen aus den Jahren 1977 und 1978. Damals hatten die Männchen – Feuerwehrfrauen gab es da noch nicht – schlichte blaue Uniformen und rote Helme an. Mit den Jahren kamen immer mehr Details dazu, erklärt Lanzendörfer und zeigt die Muster auf den Uniformen, verschiedene Helme, Atemschutzgeräte, Rettungsscheren und Werkzeugkästen – alles freilich im Miniaturformat. „Das kommt der Realität sehr nahe – näher als zum Beispiel bei Lego“, meint der Fachmann. Um das zu demonstrieren, nimmt er ein Mini-Hohlstrahlrohr zwischen die Finger und hält es neben das Original aus dem Feuerwehrhaus – die Form passt genau. Und es bewegt sich auch was: Das Blaulicht blinkt, das Boot fährt in der Badewanne und mit einer Handpumpe kann man sogar Wasser durch die Schläuche spritzen. Stundenlang können große und kleine Fans sich da beschäftigen.

Im August gibt es eine neue Feuerwehrstation - mit Löschroboter

Viele Stunden verbringt Thomas Lanzendörfer auch bei der echten Feuerwehr: In Gabelbach wohnt er und ist Kommandant von 65 Aktiven, in Zusmarshausen arbeitet er als Gärtner im Bauhof und rückt untertags mit zu den Einsätzen aus. „Manchmal bin ich viermal pro Woche für die Feuerwehr unterwegs“, erzählt er. Schließlich gibt es ja nicht nur die Einsätze; durch regelmäßige Übungen muss die Truppe fit bleiben, danach muss wieder alles gesäubert und verräumt werden. Und als Kommandant von Gabelbach kommt auch noch Bürokratie dazu: Übungspläne und Materiallisten schreiben, Ausstattung beschaffen und so weiter. Die Begeisterung ist über die Jahre geblieben, auch wenn es manchmal heikle Situationen gibt.

Ans Aufhören denkt der 50-Jährige noch lange nicht – weder als echter Feuerwehrmann noch als Sammler. Im August bringt Playmobil eine neue Feuerwehrstation heraus. Die muss Lanzendörfer natürlich haben – „da gibt es nämlich einen Löschroboter und endlich auch einen Unimog!“

Am Wochenende vom 20. bis 22. Juli feiert die Feuerwehr Gabelbach ihr 140-jähriges Bestehen. Zum Jubiläumsfest baut Thomas Lanzendörfer seine Playmobil-Ausstellung nochmal auf.

