24.02.2021

Der Landkreis Augsburg gibt heuer 319 Millionen Euro aus

Plus Der Kreistag des Landkreises Augsburg verabschiedet Haushalt für 2021 und will damit ein Zeichen setzen. Eine Fraktion allerdings ist ganz und gar nicht einverstanden.

Von Christoph Frey

Gegen vier Stimmen aus der AfD-Fraktion hat der Kreistag mit großer Mehrheit den Haushalt 2021 für den Landkreis Augsburg verabschiedet. Das finanzielle Gerüst der Landkreispolitik sieht Ausgaben von rund 319 Millionen Euro vor. Davon sind 40 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen.

Einig waren sich alle Redner, dass der Landkreis und mit ihm seine 46 Städte und Gemeinden auf finanziell schwierige Zeiten zusteuern. Im Zuge der Corona-Pandemie wird mit massiven Steuerausfällen gerechnet, gleichzeitig investiert der Kreis in den Schulbau. Im Frühling ist Baubeginn für das Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium, im kommenden Jahr soll die Generalsanierung des Liebig-Gymnasiums in Neusäß starten. Beide Vorhaben sollen in den kommenden Jahren mehr als 130 Millionen Euro kosten.

Der Landkreis Augsburg investiert 24 Millionen Euro in Schulen

Vor allem 2022 und 2023 werden nach den Worten von Kreiskämmerin Heike Seyberth heikel. Denn der Kreis muss die Kosten für die Schulbauten zunächst allein tragen, weil die staatlichen Zuschüsse erst später kommen. Die Rücklagen werden deshalb von jetzt knapp 22 Millionen auf die vorgeschriebene Mindesthöhe von 2,5 Millionen schrumpfen. Die Schulden des Landkreises sollen Ende 2021 bei knapp 55 Millionen Euro liegen. Zusätzliche Schulden darf der Kreis nur in Höhe von 35 Prozent seiner Investitionen machen. Das hat ihm die Regierung von Schwaben auferlegt.

Landrat Martin Sailer verteidigte den finanzpolitischen Kurs des Kreises. "Wir müssen uns in der Pandemie als verlässlicher Partner erweisen." Der CSU-Politiker hob in diesem Zusammenhang die Investitionen von 40 Millionen (davon 24 Millionen in Schulen) hervor sowie die elf Millionen Euro, mit denen der Landkreis den Nahverkehr unterstützt. Um die Kassen der Kommunen zu schonen, bleibe die Kreisumlage in diesem Jahr bei 48,25 Prozentpunkten.

CSU-Fraktionschef Lorenz Müller hob die Ausgaben für die Wertachkliniken hervor. 6,8 Millionen Euro für Defizitausgleich und Investitionen plant der Kreis ein. Müller: "Die Pandemie lehrt uns die Wichtigkeit der Krankenhäuser." 350 Corona-Patienten seien schon in den Wertachkliniken behandelt worden. "Absolut vertretbar" nannte Müller die 13,7 Millionen Euro Neuverschuldung mit Blick auf die Investitionen: "Wir schaffen Werte."

Auch in den Augen des Bündnispartners wäre ein Sparhaushalt die falsche Antwort auf die Herausforderungen der Pandemie. SPD-Fraktionschef Harald Güller: "Aus einer Krise investiert man sich heraus." Güller lobte das Engagement des Landkreises in Sachen Schulen oder Nahverkehr. "Wo wir zuständig sind, tun wir was." Der Freistaat Bayern müsse kommendes Jahr "endlich in die Puschen" kommen, forderte der Landtagsabgeordnete mit Blick auf die IT-Ausstattung der Schulen.

Die Grünen wollen ein günstiges Jahresticket für den Nahverkehr

Grünen-Fraktionschefin Silvia Daßler kritisierte den Freistaat ebenso und hier vor allem das Kultusministerium. An den Schulen fehlten IT-Berater und ein Konzept für Corona-Schnelltests. "Krisen sind nicht das Problem. Sie zeigen, wo die Probleme liegen," wiederholte Daßler mehrmals. Sie warb für ein 365-Euro-Jahresticket im Nahverkehr und hatte für die Städte und Gemeinden eine unangenehme Vorhersage parat: "Nächstes Jahr kommen wir um eine Erhöhung der Kreisumlage nicht herum."

Dass diese stabil bleibt, ist in den Augen von Melanie Schappin ein Erfolg. Die Fraktionssprecherin der Freien Wähler wertete die Zustimmung ihrer Fraktion zum Kreishaushalt als Zeichen der Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Obwohl CSU und SPD im Frühsommer Freien Wählern und Grünen Aufsichtsratssitze in wichtigen Gesellschaften wie WBG und AVV verwehrt hätten, "reichen wir die Hand", sagte Schappin.

Die Personalkosten des Landkreises Augsburg steigen deutlich an

Angesichts der Personalkosten, die von 38 Millionen Euro in 2018 auf 47,5 Millionen in diesem Jahr steigen sollen, sprach Schappin von einer "bereits jetzt bedrohlichen Entwicklung". Sie kritisierte, dass das Landratsamt in der Volkhartstraße weitere Büros anmieten will und forderte mehr Außenstellen im Landkreis "anstatt einer Stadtresidenz".

Zustimmung zum Haushalt kam auch von den Vertretern von FDP sowie ÖDP. Gabriele Olbrich-Krakowitzer (ÖDP) sprach sich für eine Erhöhung der Kreisumlage aus in dem Umfang, in dem auch die Bezirksumlage gestiegen ist. Matthias Krause (FDP) betonte, dass es wichtig sei, an den Bauprojekten fest zu halten.

Auf Gegenkurs ging lediglich die AfD. Ihr Fraktionschef Jörg Mikszas attestierte den anderen Fraktionen mangelnden Sparwillen, weil sie den AfD-Vorschlag für den Kauf gebrauchter Container für Schulerweiterungen abgelehnt hätten. Die Ausgaben für ein "ideologisch befeuertes" Mobilitätskonzept hält die AfD für verfehlt, das Auto habe sich in der Pandemie als das bessere Verkehrsmittel erwiesen.

Kopfschütteln erntete Mikszas bei Vertretern anderer Parteien für seine Aussage, bei den Schulbauten kämen nun Versäumnisse der letzten Jahre zum Tragen. Es bleibe wohl nichts mehr anderes als der Abriss. Im Falle des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums fiel der Beschluss für einen Neubau allerdings, weil das Gymnasium für den nördlichen Landkreis aufgrund des Bevölkerungswachstums viel zu klein geworden war und die Stadt nach langem Zögern den Festplatz als neuen Standort zur Verfügung stellte.

