Der Landkreis radelt für besseres Klima

Deutschlandweit treten seit zehn Jahren Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Und auch das Augsburger Land ist wieder mit dabei. Vom 7. bis 27. Juli können alle Landkreisbürger sowie alle Personen, die im Landkreis Augsburg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne des Klimabündnisses Stadtradeln mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Ein Team kann jeder gründen, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Beruflich und privat. Während des Kampagnenzeitraums und auch darüber hinaus bietet der Landkreis Augsburg allen Bürgern die Meldeplattform Radar an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. (thia)

Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter www.stadtradeln.de.Mehr über das Tool Radar unter www.radar-online.net

