vor 54 Min.

Der Lottogewinn sorgt für Lacher

Heimatbühne Westendorf erntet viel Szenenapplaus

Es war eine gelungene Premiere mit viel Szenenapplaus und Situationskomik. Die Heimatbühne Westendorf spielte im vollen Saal des Gasthofs zur Krone in Westendorf das lustige Stück „Tante Rosels Lottoschein“ von Beate Irmisch. Das Stück kam dabei beim Publikum bestens an.

Von Anfang an waren die Zuschauer bei den familiären Streitereien der Familie Böckel dabei. Hermann (Martin Schmid) und Otti Böckel (Claudia Wagner) kümmern sich schon seit 20 Jahren um Tante Rosel (Lotte Durner). Sie werden dabei so gar nicht unterstützt von Hermanns Bruder Eberhard (Thomas Bobinger) und dessen Frau Olinka (Evi Haußmann), bis die Tante den „Jäckiputt“ knackt! Dann wollen plötzlich alle was von ihr – angefangen von der lieben Verwandtschaft, über den Knecht Karl (Xaver Strauß) zur Lottostellenannahmebesitzerin Elfriede Emsig, (Sibylle Schulz) bis hin zum Ortspfarrer Gottlob (Stefan Kaiser). Der „Glücksbote“ von der Lottozentrale Herr Glückauf (Ernst Broetje) hat größte Mühe sich gegen diesen Haufen durchzusetzen. Und so nimmt das Durcheinander seinen Lauf.

Wie das Ganze endet, erfahren die Zuschauer bei den Vorstellungen. Das heitere Lustspiel in drei Akten wird noch an folgenden Tagen aufgeführt: Samstag, 29. Dezember, um 19:30 Uhr, Sonntag, 30. Dezember um 18 Uhr, Freitag, 4. Januar um 19.30 Uhr, Samstag, 5. Januar um 19:30 Uhr, Sonntag, 6. Januar um 18 Uhr, Samstag, 12. Januar um 19:30 Uhr, Sonntag, 13. Januar um 18 Uhr.

Erhältlich sind die Karten per Telefon unter der Nummer 08273/ 996600 oder online unter www.heimat-buehne.de. Für spontane Besucher zusätzlich an den Abendkassen. Die Öffnungszeiten hierfür sind bei Spielbeginn um 19:30 Uhr ab 18 Uhr und bei Spielbeginn um 18 Uhr ab 17 Uhr. (AL)

