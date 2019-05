vor 33 Min.

Der Maimarkt in Gersthofen im Zeitraffer

Der Maimarkt in Gersthofen lockte am Mittwochnachmittag viele Besucher.

Der Maimarkt lockt Tausende nach Gersthofen. Einen schnellen Überblick gibt es in unserem Zeitraffer-Video.

Regen und Kälte machten Pause und am Gersthofer Maimarkt lachte nicht nur die Sonne. Bei bestem Shopping-Wetter zog es Tausende ins Herz der Ballonstadt am Lech, wo ein Trampolin, offene Geschäfte und vor allem der traditionelle Markt mit rund 100 Fieranten und ihrem bunten Angeboten wartete. Gürtel, Kleider, Schuhe, Gempüsehobel in allen erdenklichen Variationen, gesunder Kräutertee oder deftige Wurst: Das Angebot in der für den Verkehr gesperrten Augsburger Straße hatte seine ganz eigenen Charme.

Der Gersthofer Maimarkt im Zeitraffer

Tausende Besucher auf dem Gersthofer Maimarkt Video: Marcus Merk

