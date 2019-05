05:57 Uhr

Der Mensch, die Silhouette: Ausstellung im Rathaus

Vernissage Zum Stadtjubiläum zeigt Georg Bernhard eine Werkschau aus drei Jahrzehnten in Gersthofen. Sie zeigt die Entwicklung eines Künstlers. Welche Rolle Erdfarben in seinen Arbeiten spielen.

Von Stephanie Knauer

Mit der Ausstellung von Georg Bernhard konnten die Stadt und der Kulturkreis Gersthofen einen herausragenden Veranstaltungspunkt in das Festprogramm zum Stadtjubiläum integrieren. Denn der weithin renommierte Augsburger Künstler Professor Georg Bernhard, der vergangene Woche 90 Jahre wurde, hatte vor drei Jahrzehnten die Decke und den Altarraum der Gersthofer St. Jakobuskirche malerisch neugestaltet. Seitdem ist er den Gersthofern ein Begriff.

Am vergangenen Freitag fand die Vernissage der Werkschau Georg Bernhards im Gersthofer Rathaus statt. Auf das Renaissancegenie da Vinci und seine Zeit nahm Laudator Dr. Stefan Schramml auch Bezug in seiner Ansprache, die auf die unterhaltsam informativen Grußworte von Günter Utz, Vorsitzender des Kulturkreises Gersthofen, und von Bürgermeister Michael Wörle folgte: So ähnlich wie in der Renaissance der entstehende Humanismus auf dem Fundament der Antike die Kunst veränderte, so seien auch auf diese Weise die Bilder von Georg Bernhard von antiken Mythen und Gestalten durchwandert.

Georg Bernhard zeigt Themen aus der Antike

In der Darstellung antiker Sujets behandelt Bernhard Allgemeinmenschliches. Es ist die Versuchung, das Wanken, das als betörend singende Sirene den standhaften Odysseus in Schwingungen versetzt. Ikarus stürzt und steckt kopfüber in der Figur des Dädalus – die zwei Seelen in jedermanns Brust.

Durch silhouettierte Mehrfigürlichkeit gerät die Statik des Genres Malerei bei Bernhard in Bewegung, illustriert Bezüge und Neigungen. Die Personen, anonym gezeichnet und trotzdem immer mit Charakter, handeln, bewegen sich, neigen sich einander zu, tanzen und taumeln, lieben, stürzen. Doch ebenso gibt es das archaisch Statische, die eherne Bedeutsamkeit etwa der Engel, der Sphinx mit dem Pharao, Primus inter Pares zur Seite, das Arkadische. Dabei zitiert Georg Bernhard auch öfter sich selbst, greift Attribute oder andere Details von früher wieder auf: das Auge des Horus, den blühenden Zweig, die zarten und langen Finger, die das Haar in „Zuneigung“ durchwühlen und in „Medusa“ zum Schlangenkopf mutieren.

36 Jahre umfasst die Ausstellung, die meisten der 35 Exponate stammen dabei aus dem neuen Millennium. Ist die Bildsprache etwa in der „Tanzenden“ von 1987 noch farblich satt und von organisch weichen Formen à la Niki de Saint Phalle, wirken sie zunehmend vergeistigt filigran. Den Erdfarben und dem zeichnerischen Strich blieb Georg Bernhard aber durchgehend verbunden. Sie wirken farbig ohne Dominanz, treten zugunsten des Dargestellten zurück, zeichnerisch dezent. Dazu passt auch die alte Technik der Rohrfederzeichnung mit Tuschen, die sich zu der bisher verwendeten Mischtechnik gesellt.

Ein Thema für alle: die Serie Totentanz

Die Serie „Totentanz“, ausgehend von der mittelalterlichen Vorstellung vom allezeit zu fürchtenden Sensenmann, profitiert von der fragilen, durch Können gebändigten Natur der Rohrfeder und zeigt den Gevatter Tod auch als Freund, Befreier und Buhle, der den Eintritt ins Totenreich erleichtert. Dazu zählt ebenso das Bild „Die Stille, die Liebe, der Tod“, die eine Unterschrift des Füssener Totentanzes in sich trägt: „Sagt Ja, sagt Nein, getanzt muss sein“ – Liebe, Stille, Tod sind dreieinig. Mit Grund gilt der Klimax in der Liebe als kleiner Tod und wurde in der Renaissance auch mit der Metapher vom Sterben angedeutet. Ein solches Verweigern gegenüber dem kunstmarktbedingten Mainstream wie von Georg Bernhard würde man sich öfter wünschen, sagte Stefan Schramml zum Schluss seiner Laudatio. Und ist doch dieses Verweigern beinahe zwingend logisch. Denn die Bilder Bernhards – wie ja auch Mythen und Märchen an sich - drücken über-epochale Themen und Weisheiten aus, die die Menschheit seit Anbeginn beschäftigen. Sie gehen uns alle an.

