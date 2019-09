vor 51 Min.

Der Musikverein ist erfolgreich wiederbelebt

Zu Beginn des neuen Jahrtausends stand die Gessertshauser Truppe schon fast vor dem Aus. Ein neues Konzept hatte schnell Erfolg. Jetzt gibt es Grund zum Feiern

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Spaß an der Musik und ihren Instrumenten haben die Mitglieder des Musikvereins Gessertshausen seit jeher. Sie sprühen bei allen Konzerten nur so vor Spiellaune. Und in diesem Jahr können sie einen halbrunden Geburtstag feiern: 35 erfolgreiche Jahre. Das soll am Wochenende gebührend gewürdigt werden. Und das ist durchaus gerechtfertigt. Schließlich wäre das neue Jahrtausend fast das Ende der aktiven Musik gewesen.

Seit dem Jahr 2004 sei der Verein in mühevoller Kleinarbeit Stück für Stück wiederbelebt worden, berichtet Vorsitzender Lukas Lederle. Maßgeblichen Anteil daran hatte Claudia Kunz, unter deren Leitung der Musikverein Gessertshausen damals stand.

1985 war der Verein gegründet worden. Allerdings sei in den Anfangsjahren zu wenig in die Nachwuchsförderung gesteckt worden, erinnert sich Lederle. Zudem hätten viele hoffnungsvolle Talente den Verein hinsichtlich ihrer weiteren Schul- oder Berufsausbildung verlassen. „Diese Lücken ließen sich kaum mehr schließen“, sagt Lederle. Mit der musikalischen Früherziehung hatte Claudia Kunz damals die rettende Idee. „Was heute bereits im Krippenalter schon dazugehört, war damals für Kunz und ihre Mitarbeiter Pionierarbeit“, blickt Lederle zurück.

Immer mehr Kinder wurden von ihren Eltern zum Musikunterricht in den Musikverein Gessertshausen geschickt, übrigens auch der heutige Vorsitzende selber. Aus den damaligen Problemen hat der Verein gelernt. Eine professionelle Ausbildung mit musikalischer Früherziehung, Blockflöte und Instrumentalunterricht ist heute Herzstück des Vereins. Den Buben und Mädchen soll damit die Freude an der Musik und ihren Instrumenten vermittelt werden.

In den Orchestern spielen derzeit 25 Musiker im großen Orchester unter der Leitung von Martin Schuster, zehn Jugendliche musizieren in der Jugendkapelle. Der Verein zählt mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren zu den jüngsten Kapellen im Umkreis. Und so erfreut er bei seinen Konzerten stets mit frischer und moderner Musik, vernachlässigt dabei aber nie auch die Klassiker einer Blaskapelle wie traditionelle Märsche und Polkas.

„Der Schwerpunkt bei den Konzerten liegt immer auf konzertanter Musik und modernen Rock- und Pop-Hits“, sagt Lederle und freut sich, dass die Mischung bestens ankommt. In den vergangenen Jahren hat sich der Verein bei allen kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen im Gemeindegebiet und darüber hinaus mit seiner Musik einen Namen gemacht. Aber nicht allein die Musik ist, was zählt. Auch der Zusammenhalt und die Gemeinsamkeit machen den Verein aus. Wie Lukas Lederle berichtet, stellt die gewachsene Anzahl an Auftritten die kleine Kapelle des Öfteren vor Herausforderungen. Jeder Einzelne wisse aber, dass er unbedingt gebraucht werde, und daher seien stets alle, wenn sie gebraucht werden, zur Stelle. Somit konnten schon viele schöne Auftritte gemeinsam erlebt werden.

Gerne erinnert sich die Musikkapelle an die Aufführung der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel, die ein Höhepunkt war. Beim Jubiläumswochenende am Samstag, 7. September, findet ein Festakt im Feuerwehrhaus Gessertshausen statt. Dort gibt es dann einen Unterhaltungsabend mit den Aretsrieder Musikern. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag, 8. September, um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist Dietkirch führt ein Festumzug mit Fahnenabordnungen zum Frühschoppen mit dem Musikverein Gessertshausen.

