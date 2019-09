vor 36 Min.

Der Neue will zunächst auf alle zugehen

Christian Engel ist der neue Leiter des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums. Die größte Aufgabe der nächsten Jahre wird der Neubau stellen.

Von Gerald Lindner

Ende des vergangenen Schuljahrs wurde der langjährige Leiter des Paul-Klee-Gymnasiums, Peter Krauß, in den Ruhestand verabschiedet, zu Beginn des neuen Unterrichtsjahrs hat sein Nachfolger Christian Engel die Schulleitung übernommen. Und mit dem anstehenden Neubau des Gymnasiums auf dem derzeitigen Festplatz hat er auch schon eine große Aufgabe zu stemmen.

Der 45-jährige Augsburger hat schon jahrelange Erfahrungen als Lehrer für die Fächer Latein und Deutsch an Schulen im Raum Augsburg und darüber hinaus gesammelt. Sein Studium absolvierte er von 1994 bis 2000 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Erste Lehrerjahre führten Christian Engel an verschiedene Schulen in Augsburg. „Danach arbeitete ich fünf Jahre im Kultusministerium in München.“ Weitere Karrierestationen waren sieben Jahre am Staatlichen Gymnasium in Friedberg. Die letzten eineinhalb Jahre war Christian Engel stellvertretender Schulleiter am Rudolf-Diesel-Gymnasium in Augsburg-Hochzoll.

Schulleben soll Impulse in Gersthofen setzen

Seine neue Aufgabe hat er mit großer Freude angetreten: „Das Paul-Klee-Gymnasium ist eine sehr gut bestellte, bunte und lebendige Schule mit einem reichen Schulleben, das auch Impulse in der Stadt setzen kann.“

Zunächst sei aber seine Hauptaufgabe, Fragen zu stellen und mit den rund 80 Kollegen ins Gespräch zu kommen. Erst dann werde er Akzente setzen, kündigt Engel an. „Besonders spannend ist es, dass wir in den nächsten Jahren eine ganz neue Schule bekommen, und dies ohne, dass der Unterricht eingeschränkt wird.“ Zudem hätten er und sein Team bis zur Eröffnung des Neubaus und der fünfzügigen Schule „vier bis fünf Jahre Zeit, um ein überzeugendes pädagogisches Konzept zu erstellen“. Und weil der Neubau fünfzügig ausgelegt sei, gebe es dann auch genügend Platz dafür.

Umgehend möchte sich der neue Chef daran machen, die Digitalisierung der Schule weiter zu entwickeln. „Wir müssen den Schülern einen kritisch-reflektierten Umgang mit den Neuen Medien vermitteln“, ist er überzeugt. Das sei „eine große Chance und eine spannende Aufgabe“. Derzeit besuchen circa 780 Schüler das Gersthofer Gymnasium. „Dieses Jahr gab’s aber relativ wenige Anmeldungen“, sagt Christian Engel.

Bildung über reines Wissen hinaus

Für ihn ist das Gymnasium eine „geistige Trainingsstätte, die Bildung vermittelt –dass Schüler einen weiteren Horizont bekommen, den man nicht unbedingt im Beruf braucht. Das ist ja das Schöne am Gymnasium“. Die Mädchen und Jungen sollen erfahren, welche verschiedenen Deutungsweisen der Wirklichkeit es gibt. „Dazu gehört für mich die Förderung des Allgemeinwissens und des historischen Wissens.“ Und das gilt für Christian Engel fachübergreifend: „Denn auch aus einem Schüler, der gut in Sprachen ist, kann ein guter Chemiker werden.“

Darüber hinaus möchte er einen besonderen Fokus auf die Förderung begabter Kinder legen.

Aber reine Wissensvermittlung sei nicht genug. Es gehe darum, die Empathiefähigkeit der Schüler zu fördern, Gemeinschaft zu leben, betont der Vater von fünf Kindern. „Das bedeutet auch, in gegenseitiger Wertschätzung miteinander umzugehen und Gemeinschaft zu leben.“ Wichtig ist ihm, im Team die Schule zu leiten, mit seinem Stellvertreter Manuel Streubert und der Mitarbeiterin der Schulleitung, Christine Schaller.

Zusammenarbeit mit Gersthofer Eltern

Deswegen setzt er auch auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und will das bunte Schulleben an seinem neuen Wirkungsort weiter unterstützen.

Engel legt Wert darauf, dass die Schule auch einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt leistet. „In diesem Schuljahr wird es beispielsweise wieder ein großes Musical geben.“

Zum Schuljahresbeginn hat der neue Chef eine siebte Klasse in Deutsch übernommen. „Mir macht Unterrichten sehr viel Spaß. Viel mehr als eine Klasse geht aber neben der Schulleitung nicht.“

