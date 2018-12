07:00 Uhr

Der Nikolaus lässt die Prinzenpaare raus

Zusmarshausens Faschingsgesellschaft präsentiert erstmals ihre Tollitäten für eine lange Saison. Mitte Januar geht sie los

Das lange Warten hat ein Ende: Kinderprinzessin Marie I. Mayr und Kinderprinz Julian I. Forster werden zusammen mit ihrem großen Prinzenpaar Prinzessin Meli I. Waymeyer und Prinz Emre I. Gökovali die Zusamtaler Bettschoner als Regenten durch den Fasching begleiten.

Heuer gilt das Motto „Dschungelbeben“

Mit Spannung erwarteten die zahlreichen Gäste auf der Nikolausfeier der Faschingsgesellschaft beim Straßer vergangenen Freitag die Bekanntgabe, wer denn nun in der Saison 2019 unter dem Motto „Dschungelbeben“ regieren wird. Doch zunächst kam der Nikolaus vorbei und besuchte die fröhliche Veranstaltung. Aus seinem goldenen Buch las er vor und wusste so einige Anekdoten aus dem vergangenen Vereinsjahr.

Anschließend folgte der erste Höhepunkt des Abends: Das Kinderhofmarschall-Team Louisa Lehner und Marla Schweitzer stellte die Kindergarde und deren Prinzenpaar Marie und Julian vor.

Danach ging es mit den „Großen“ weiter: Nacheinander wurden die Aktiven, Trainer und Techniker vorgestellt. Schließlich folgte der Höhepunkt des Abends, auf den alle Gäste schon hingefiebert hatten – die Verkündigung des großen Prinzenpaares. Letztendlich tippten viele Gäste richtig, denn Meli und Emre gelten schon seit einigen Wochen als heiße Kandidaten für das Prinzenpaar. Meli begann schon damals in der Kindergarde zu tanzen und lernte ihren Emre im Fasching 2014 lieben, in dem er als Elfer seine Tanzkarriere startete. Die beiden wissen also genau, was im kommenden Fasching auf sie zukommt und sind in den Augen der Bettschoner die perfekte Besetzung für die kommende Saison. Präsentieren soll sie Hofmarschall Konrad Brenner in einem langen Fasching, der für die Bettschoner von Mitte Januar bis Anfang März geht.

