Der Nockherberg-Söder zeigt in Gersthofen auch Kabarett

Stephan Zinner begeistert in Gersthofen mit wortwitzigen und musikalischen Gags. Allerdings trauert er so manchen alten bayerischen Gepflogenheiten nach.

Von Jürgen Dillmann

Eigentlich wollte er ja Rockstar werden, weil er das in seiner Jugend für die beste Möglichkeit hielt, in der Damenwelt zu landen. Doch als er dann auftrat, merkte er, dass es die anderen, also die, die nicht musizierten, waren, die mit den Mädels schmusten. Also sattelte der Chiemgauer Stephan Zinner um und wurde Schauspieler, einer der vierseitig ist, der alles beherrscht, Mimik, Gestik, Bewegung, Tanz, Sprache und Musik.

Theaterauftritte auf großen Bühnen, Film- und Fernsehrollen und nicht zuletzt sein Markus Söder, den er im Nockherberg-Singspiel „vertreten“ hat, haben für seinen guten Ruf gesorgt. Und den hat er sich auch im Bereich des zu Unrecht als „Kleinkunst“ bezeichneten Fachs Kabarett verdient.

Es geht nie unter die Gürtellinie

Und da tritt er mit dem zahlreiche Instrumente beherrschenden Peter Pichler auf, der den notorisch übellaunigen musikalischen Partner gibt. Gemeinsam setzen sie sich humorvoll mit den Alltagsproblemen auseinander, verbal und musikalisch. So spaßig das ist, so verdienstvoll ist es vor allem, dass es nie unter der Gürtellinie und auch nie „krachert“ ist, ja gelegentlich sogar feinsinnige Züge hat.

Auch politische Themen werden gestreift, so prangert Zinner die sprachgesteuerte „Amazone“ Alexa an, mit dieser „bledn Dosn“ mag er nicht sprechen, da ist ihm seine Frau, auch wenn sie von drüben ist, schon lieber. Und überhaupt, diese Alexa aus dem Hause Amazon ist ja genau genommen eine Abhöreinrichtung, da kann man sich ja den Joachim Herrmann gleich ins Wohnzimmer holen…

Unterstrichen wird die Ablehnung der Alexa mit einem super Song. Für Puristen mag es schwierig sein, sich mit den durcheinander gewürfelten Musikstilen der Lieder abzufinden. Allerdings ist es ein Beleg für die Vielseitigkeit der beiden Künstler.

Wenn aus einer simplen Tasse Kaffee eine Doktorarbeit wird

Nicht unproblematisch ist für Zinner so manche Lifestyle-Erscheinung, etwa der Barista, der aus einer simplen Tasse Kaffee eine Doktorarbeit macht und was von Bohnenbehandlung und allen möglichen Zubereitungsmodi erzählt. Sei’s drum, es ist nun mal so, einen normalen Kaffee können diese super Maschinen nicht, dafür ist kein Knopf da. Und auch der Biomarkt „Vollkorner“ in München hat es Zinner in unangenehmer Weise angetan. Denn dort bekommt man das Bier abgezählt, also flaschenweise zwischen einer und maximal sechs Flaschen. Mehr werde normalerweise nicht abgegeben und ganze Träger schon gleich gar nicht. Es habe langer Verhandlungen bedurft, erzählt Zinner, bis er doch noch die Abgabe einer siebten Flasche erfolgreich aushandeln konnte.

Demgegenüber trauert Zinner alten bayerischen Gepflogenheiten nach, etwa dem Kartenspiel „Wattn“, das man auch noch nach fünf, sechs Halben spielen konnte. Und wer nach derlei Biergenuss nicht mehr aufrecht stehen könne, gleiche nur die Erdkrümmung aus.

Gegen Ende des Programms lässt Zinner sein Publikum „Livercheese Saigon“ probieren, also neumodischen Leberkäs mit einer von ihm (allerdings ohne Schubeck-Ingwer, betont er) probieren. ein Gag, der beim rundum zufriedenen Publikum gut ankommt.

