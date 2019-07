00:32 Uhr

Der Rommelsrieder Räuber beim Freilichtschauspiel

Die Geschichte des „Schwarzen Vere“ wird derzeit in Riedhausen vor 800 Zuschauern aufgeführt

Das Schwarze-Vere-Freilichtschauspiel in Riedhausen ließ die Heimatgeschichte des Ortes und die Verbindung zu Rommelsried lebendig werden.

Es ist eine spannende und abenteuerliche Geschichte, die Autorin und Regisseurin Jutta Golitsch humorvoll und teils tragisch anmutend mit rund 80 Akteuren umsetzte. Kostüme und Maske, Turm, Hütten und Marktszenen, Pferde und Kutschen in der Ortsmitte von Riedhausen versetzten die 800 Zuschauer ins 19. Jahrhundert zur Zeit des berühmten Räubers aus Rommelsried, des „Schwarzen Vere“.

Für rund 40 Gäste aus Rommelsried und Umgebung waren bei der letzten Aufführung Plätze für die Geschichte von Franz Xaver Hohenleiter als Mittelpunkt der Handlung reserviert.

Er ist in Rommelsried als Kind armer Hirtenleute geboren, ließ sich als Soldat anwerben und desertierte. Als Räuber machte er auch die Gegend von Riedhausen – damals Grenzgebiet zwischen dem Großherzogtum Baden, dem Fürstentum Hohenzollern und dem Königreich Württemberg – unsicher.

Sein sonderbarer Tod als Gefangener im Siechenturm in Biberach, wo ihn vor 200 Jahren, am 20. April 1819, ein Blitz erschlug, hat ihn und die Räubergeschichten in ein verklärendes Licht gerückt. (awi)

