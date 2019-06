vor 6 Min.

Der Sommer ist da: 10 Ausflugtipps für das Augsburger Land

Ob eine Abkühlung an einer Waldquelle, eine Lauschtour, ein Minigolf-Spiel oder Heimatgeschichte im Bauernhofmuseum – es gibt viel zu erleben.

Der Sommer ist im Augsburger Land angekommen: Die Redaktion hat zehn ungewöhnliche Ausflugsziele für das lange Wochenende zusammengestellt, die sich gut zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto erreichen lassen.

Lauschtour Holzen

Die Klosteranlage in Holzen bei Allmannshofen beeindruckt schon allein vom Aussehen her. Wer etwas mehr erfahren möchte, was sich hinter den hohen Mauern abspielt und was für ein geschichtsträchtiger Ort das ist, der kann sich die Lauschtour aufs Handy laden. Auf einer Tafel am Eingang steht, wie einfach das geht. Der Rundgang lohnt sich und verspricht ganz neue Erkenntnisse.

See Thierhaupten

Der Badeweiher in Thierhaupten liegt etwas verborgen und romantisch. Ein Geheimtipp ist die von Bäumen umsäumte ehemalige Kiesgrube natürlich längst nicht mehr. Anfahrt zum Badevergnügen: Von der Staatsstraße Thierhaupten-Meitingen führt auf Anhöhe des Sportgeländes eine 600 Meter lange Zubringerstraße in südlicher Richtung direkt an den See.

Lebendiges Museum Eine Sölde aus Siegertshofen steht im Bauernhofmuseum Illerbeuren.

Heimatgeschichte ganz lebendig: Im Bauernhofmuseum Illerbeuren (Anfahrt über die A 96) ist auch der Landkreis vertreten: Zu sehen ist unter anderem ein wieder aufgebautes Kleinbauernhaus aus Fischach-Siegertshofen und das Behelfsheim Gessertshausen, eine Notunterkunft gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Wer will, kann in der Torfwirtschaft (sie gehörte früher dem Dinkelscherber Otto Hamp) einkehren.

Abkühlung an der Quelle

Im Wald hinterm Staudenhaus in Oberschönenfeld beginnt nicht nur der zweieinhalb Kilometer lange Walderlebnispfad. Dort liegt auch am Wegrand die Hubertusquelle – eine schöne Erfrischung an heißen Tagen.

Dem Lausbub auf der Spur

Er war nicht nur ein großer Schriftsteller, sondern auch ein Lausbub: Sich auf die Spur des jungen Ludwig Ganghofer kann sich jeder im Wald bei Welden machen: Ein Rundweg (Start: Ende der Schwarzbrunnenstraße) greift Ganghofers Streiche auf und bietet viele Mitmachstationen an. Für Familien ist dreieinhalb Kilometer lange Weg gut geeignet.

In luftiger Höhe Einmal unterm Windrad stehen: Im Scheppacher Forst ist’s möglich. Bild: Markus Merk

Schon mal ein Windrad aus nächster Nähe gesehen? Im Scheppacher Forst kann sich jeder unter die knapp 200 Meter hohen Anlagen stellen. Die 80 Meter hohen Stahlbetontürme stehen seit 2016. Direkt am Windpark befinden sich der neue Gedenkweg Kuno, der an die geheime Flugzeugmontage im Wald während des Zweiten Weltkriegs erinnert. Beide Zeile lassen sich vom Zusmarshauser Ortsteil Gabelbachergreut mit dem Fahrrad gut erreichen. Eine Karte ist im weitläufigen Scheppacher Forst unabdingbar.

Minigolf Täfertingen Geschicklichkeit ist beim Minigolfen in Täfertingen gefragt. Bild: Andreas Lode

Am Ende kommt das Netz. An der letzten der 18 Bahnen der Minigolfanlage in Täfertingen beim Sportplatz verzweifelt so mancher. Aber mit Übung klappt auch dort der Treffer. Die Anlage liegt idyllisch im Neusässer Stadtteil. Die Bahnen sind gepflegt. Und nach dem Sporteln kann man sich bei einem Eis oder einem Getränk vor dem Kiosk erfrischen.

Picknick auf der Burg Auf der Haldenburg bei Schwabegg lebten früher Ritter. Bild: Williams-Fuhr

Natur und ein Hauch mittelalterlicher Geschichte lässt sich bei Schwabegg entdecken. Am Südwestende des Ortes (Anfahrt über die Schloßbergstraße) liegt versteckt im Wald ein besonderer Kulturschatz. Dort finden sich Reste einer Fluchtburg, die im neunten Jahrhundert zum Schutz vor den anrückenden Ungarn errichtet wurde. Rund um die Burghügel gibt es einen Naturlehrpfad. An der Burg gibt es einen überdachten Picknickplatz. Extratipp: Im Ort gibt liegt der Kalvarienberg – auch der ist einen Besuch wert.

Drei-Länder-Eck

Ein Jägerstand steht genau da, wo laut Karte Altbayern, das Allgäu und das übrige Schwaben zusammentreffen. Mit seinem südlichsten Zipfel bei Schwabmühlhausen bildet der Landkreis zugleich eine Grenze zu Altbayern. Lamerdingen wiederum ist das nördlichste Dorf des Ostallgäus. Ein Grenzstein ist in dem Gestrüpp nicht auszumachen – nur der Jägerstand und eine wunderbare Stille an dem Fleck, an dem drei Welten aneinanderstoßen.

Natur pur statt Panzer

Früher donnerten die Panzer über die Deuringer Heide. Heute ist es oberhalb von Stadtbergen ruhig. Jeder kann dank des Natur- und Kultur-Erlebnispfads erkunden, welchen Lebensraum Flora und Fauna sich am Rand der Großstadt zurückerobert haben. Der Rundkurs hat zehn Stationen – für Spannung sorgen unter anderem Rätsel. Der Pfad beginnt etwa 300 Meter ab dem westlichen Ende der Deuringer Kapellenstraße.

