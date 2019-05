02.05.2019

Der Spielplatz am Badesee ist fertig

Am Badesee in Langweid ist der neue Spielplatz pünktlich vor dem Beginn der Sommersaison fertig geworden.

Langweider Projekt ist einen Schritt weiter. Bis 2021 folgt noch ein Gebäude

Von Sonja Diller

Pünktlich zum Start in die Badesaison ist der Spielplatz am Langweider Baggersee fertig geworden. Am sonnig-warmen Osterwochenende waren schon jede Menge Familien vor Ort und genossen den Freizeitspaß direkt vor der eigenen Haustür.

Bürgermeister Jürgen Gilg, der mit Sohn Max beim Test von Seilrutsche, Klettergerüsten und Schaukeln ganz vorne mit dabei war, freute sich über den großen Anklang der Freizeitanlage für die ganze Familie: „Nachdem letztes Jahr die Parkplätze und Zugänge angelegt wurden, wollten wir mit einem fertigen Spielplatz in die zweite Saison starten. Das ist wunderbar gelungen.“

Rund 55000 Euro hat die Gemeinde in den etwa 900 Quadratmeter großen Spielplatz investiert. Parallel zum Bau der Spielflächen kam der Grassamen auf die 500 Quadratmeter künftiger Liegewiese. Zwei Sitzbänke am Spielplatz und zehn weitere Bänke auf dem Gelände laden zu Pausen ein. Der Rest der Freifläche bleibt aus wasserrechtlichen Gründen naturbelassen. Als Abschluss des Projekts Badesee soll bis 2021 ein Gebäude mit Sanitärbereich, Umkleiden und Räumen für die Wasserwacht entstehen.

Auch die Entsorgungsinfrastruktur passt: Die aufgestellten Müllbehälter waren dem ersten Ansturm gewachsen. Die Besucher nutzten sie und hielten das Areal recht sauber, so das erste Fazit in puncto Sauberkeit. Die Bauhofmitarbeiter sind speziell vor und nach den Wochenenden im Einsatz rund um das Freizeitgelände. Dort hofft man auf weiterhin viel Disziplin der Besucher.

Der einzige Wermutstropfen sind zur Zeit nächtliche Besucher, die offene Feuer anzünden und „unvernünftige Hundebesitzer“, so Bürgermeister Jürgen Gilg. Die Lagerfeuer sind ebenso untersagt wie das Betreten des Geländes mit Hunden. Und das aus gutem Grund.

Immer wieder müssen Mitarbeiter des Bauhofes die Hinterlassenschaften der Vierbeiner entfernen, damit die Hygiene gewahrt bleibt. Daher denkt man im Rathaus darüber nach, einen Ordnungsdienst zu beauftragen, der sicherstellt, dass die Regeln eingehalten werden. Denn die ersten Schwimmer am Morgen sollen dieselbe Freude an der Freizeit in der Natur haben wie die letzten, die abends nach Hause gehen, ist Jürgen Gilg wichtig. „Die Wasserqualität überprüft das Gesundheitsamt und gab dafür Bestnoten; für den Rest sind wir zuständig.“

Themen Folgen