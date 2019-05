00:33 Uhr

Der Stoff des Lebens

Veranstaltungen in Augsburger Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Autorin Sylvia Benesch präsentiert ihren Roman „Der Stoff des Lebens“ am Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbücherei Göggingen, Von-Cobres-Straße 1. Der Eintritt ist frei.

Die Geschichte „Tafiti – auch beste Freunde streiten mal“ wird am Dienstag, 21. Mai, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können ohne Anmeldung teilnehmen. Die Bildkartengeschichte „Eine Vogelhochzeit“ wird am Donnerstag, 23. Mai, um 15 Uhr erzählt. Sie ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Anmeldung unter Tel. 0821/324-2760 oder buecherei.kriegshaber@augsburg.de.

Joseph Mayer ist der Gründer des Josefinums und Vater von Werner Egk. Marianne Schuber widmet ihm einen Vortrag am Mittwoch, 22. Mai, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91. (mus)

