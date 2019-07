vor 9 Min.

Der Strom vom Dach

Beim „Tag des offenen Stromspeichers“ können sich Interessierte im gesamten Landkreis über alternative Stromerzeugnisse informieren. Speicherbesitzer öffnen ihre Tore

Die Möglichkeit, auf dem eigenen Dach Strom zu erzeugen, wird bei Hausbesitzern immer beliebter. Rund 4750 Kilowattstunden Strom erzeugt eine Photovoltaik-Anlage – genauso viel, wie eine vierköpfige Familie im Jahr verbraucht. In Verbindung mit einer Zeitschaltuhr oder einem Energiemanager lassen sich bis zu 40 Prozent des eigenerzeugten Stroms selbst nutzen. Jeder zweite Betreiber einer Photovoltaikanlage entscheidet sich inzwischen für die Kombination mit einem Solarstromspeicher. Deswegen hat der Landkreis heuer zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie das erste Mal den „Tag des offenen Stromspeichers“ organisiert. Unter dem Motto „Open Akku“ öffnen am Sonntag, 14. Juli, Speicherbesitzer im gesamten Landkreis von 13 bis 16 Uhr ihre Türen, Garagen und Keller, um Interessierten Zugang zu ihren Solarspeichern zu ermöglichen.

Die Batteriespeicher erhöhen den Eigenverbrauch und machen noch unabhängiger vom Stromlieferanten und Sonnenschein. Erzeugt die PV-Anlage mehr Strom, als der Haushalt verbraucht, laden sich die Solarakkus auf. Die kleinen Kraftpakete – nicht größer als ein Kühlschrank – schicken dann den Sonnenstrom für den Haushalt in Verlängerung, zum Beispiel in den Nachtstunden. Erst wenn der Batteriespeicher voll ist, wird der Strom ins Netz eingespeist. Zudem haben sich Qualität und Sicherheit der Solarstromspeicher gesteigert, und die Preise sind gesunken. Allein 45000 Heimspeicher wurden 2018 installiert, insgesamt sind schon über 125000 Speicher in Deutschland in Betrieb. Auch die Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage kann sinnvoll sein. Mittlerweile sind über 300 Batteriesysteme von knapp 30 Anbietern auf dem Markt. (AL)

Speicherbesitzer öffnen ihre Pforten. Die genauen Orte können der Karte entnommen werden. Anmeldung unter Telefon 0821/3102 2613 oder per E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de. Weitere Informationen unter www.landkreis-augsburg.de/solar

