Der TSV Gersthofen wird abgewatscht statt abgeklatscht

Plus Der TSV Gersthofen erlaubt sich zum Start der Bezirksliga gegen Affing erneut einen Fehlstart. Und in Neusäß widmet der TSV seinen Punktgewinn dem Chefcoach.

Da die Partie zwischen dem FC Affing und dem TSV Gersthofen das offizielle Eröffnungsspiel der Bezirksliga Nord war, gab es vor dem Anpfiff ein kleines Programm. Dabei wurden auch die Mannschaften vorgestellt.

Zwei Drittel der Vereine hatten dabei den TSV Gersthofen als Favoriten auf ihrem Zettel. Und auch Abteilungsleiter Klaus Assum nahm das Wort Aufstieg in den Mund. Nachdem die Augsburger Gruppe Pica-Pau den Mannschaften den Einmarsch aufs Spielfeld getrommelt hatte und die letzten Lobeshymnen verklungen waren, sah die Welt für den Favoriten ganz schnell ganz anders aus.

„So kannst du keinen Blumentopf gewinnen“

Nach 14 Minuten lag der TSV Gersthofen 0:3 zurück. „Die erste Viertelstunde war eine Katastrophe. Wir wurden schwindelig gespielt, haben in der Abwehr nur Begleitschutz geliefert. So kannst du keinen Blumentopf gewinnen“, fasste Spielertrainer Florian Fischer zusammen. Die Schwarz-Gelben waren jedenfalls überhaupt nicht auf dem Platz, bekamen keinen Zugriff auf das Spiel und der FC Affing nutzte die gewährten Freiräume gnadenlos aus. Drei Schuss – drei Treffer. Das war wie auf dem Oktoberfest.

„Das war viel zu wenig. Wir haben es dem gegner leicht gemacht. Wenn wir nicht bald defensiv die Null hinkriegen bekommen wir Probleme“, attestierte Fischer ein schlechtes Spiel, in dem bis auf Niklas Gordy und Michael Göttler keiner Normalform erreicht hat. „Positiv war, dass wir uns nicht haben abschlachten lassen.“ Doch gerade, als die Partie zu kippen schien, schlugen die Affinger noch einmal mit dem 2:4 zu. Da nutzte selbst die Einwechslung von geballter Offensivpower (Ricardo Anzano, Ferkan Secgin und Nico Baumeister) nichts mehr.

Torhüter Finkert wechselt zum TSV Pöttmes

Für den TSV Gersthofen geht es nun mit dem Derby gegen den SC Altenmünster. Ob das wie geplant am Sonntag um 19 Uhr in der Abenstein-Arena angepfiffen werden kann, ist wegen Problemen bei der Rasensanierung noch fraglich. Klar ist hingegen, dass Torhüter Michael Finkert die Lechstädter in Richtung TSV Pöttmes verlässt. „Schade“, sagt Fischer, „aber er bekommt dort eine Stammplatzgarantie.“

Der TSV Gersthofen war nicht der einzige Favorit, der zum Auftakt gestolpert ist. Auch beim SV Cosmos Aystetten hatte man sich mehr erwartet als ein 1:1 im Derby beim TSV Neusäß. „Nachdem wir in den letzten eineinhalb Wochen aufgrund von Verletzungen und Krankheit kein kontinuierliches Training durchziehen konnten, waren unsere Aktionen im letzten Drittel zu ungenau“, relativierte Trainer Marco Löring das Ergebnis und das doch eher schwache Spiel: „Ich kann das schon einordnen. Eine Mannschaft, die agieren will, tut sich zudem immer schwer, gegen eine, die nur zerstört und die Bälle hinten raus schlägt. Insgesamt hätten wir den Sieg verdient gehabt, weil wir mehr investiert haben.“

Bezirksliga-Premiere zwischen den Pfosten

Seine Bezirksliga-Premiere zwischen den Pfosten feierte Stanislav Djajic bei SV Cosmos Aystetten. Der 44-Jährige ist eigentlich Torwarttrainer, derzeit aber in dieser Funktion beschäftigungslos, weil Valentin Coca und Kevin Kloss verletzt sind und Dzemil Abazi im Urlaub weilt. „Er hat 15 Jahre nicht mehr gespielt. Dafür hat er seine Sache gut gemacht“, so Marco Löring. Beim TSV Neusäß saß Torwarttrainer Alexander Mayer auf der Bank, weil Trainer Charly Pecher aus gesundheitlichen Gründen pausieren muss.

Das Ergebnis dürfte seiner Genesung durchaus förderlich gewesen sein. „Dieser Punkt war für den Coach“, sagte der spielende Co-Trainer Frank Lehrmann, der momentan die Kommandos gibt. „Das Unentschieden war durchaus verdient, weil wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, sehr diszipliniert gespielt haben und sich alle in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Darüber hinaus haben wir die Zweikämpfe angenommen, den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen und Nadelstiche gesetzt. Wir hatten sogar die besseren Chancen, um das Spiel zu gewinnen“, zeigte sich Lehrmann stolz auf seine Jungs.

Pokalspiel ist eine gute Übung

Doch nach einem kurzen Lob geht es weiter. Lehrmann: „Es liegt noch harte Arbeit vor uns.“ Das Pokalspiel am Mittwoch beim TSV Leitershofen sei eine gute Übung für das anstehende Auswärtsspiel beim TSV Ottobeuren.

Die Tops & Flops des Spieltages 1 / 7 Zurück Vorwärts Spieler des Tages: Den Weltrekord für fünf Treffer am Stück hält noch immer Robert Lewandowski. Der Bayern-Torjäger erzielte 2015 beim 5:1-Sieg der Münchner gegen den VfL Wolfsburg fünf Tore innerhalb von neun Minuten. Fast hätte Benjamin Keller diesen Rekord geknackt. Der 29-Jährige vom SV Ottmarshausen, der vor Rundenbeginn vom TSV Diedorf zu seinem Heimatverein zurückkehrte, benötige für seine fünf Treffer beim 5:4-Sieg gegen den SV Nordendorf 14 Minuten. Mit seinen Saisontreffern Nummer 25 bis 29 stellte er zwischen der 10. und 24. Minute den 5:1-Pausenstand im Alleingang her. Es war übrigens sein zweiter Fünferpack in dieser Saison. Einen Weiteren hat er beim 8:0 gegen den TSV Täfertingen II erzielt.

Die torreichsten Begegnungen: Die torreichste Partie am letzten Spieltag war wieder einmal ein Spiel zweier zweiter Mannschaften. De r TSV Diedorf II und der SV Ehingen II warteten beim 8:3 mit elf Treffern auf. Neun waren es bei der 2:7-Klatsche des TSV Ustersbach beim SV Schwabegg und beim 5:4-Sieg des SV Ottmarshausen gegen den SV Nordendorf.

Beste Torschützen : Gleich zwei Spieler trumpften am letzten Spieltag der Saison mit fünf Einschüssen auf: Benjamin Keller vom SV Ottmarshausen und Johannes Kügle vom TSV Diedorf II. Viermal war Reinhold Armbrust vom SV Thierhaupten erfolgreich. Dreifach traf erneut Julien Jaremkow vom SV Achsheim, der damit seine Torbilanz auf 48 Treffer schraubte. Jeweils zweifach waren Jan Blochum (TSV Meitingen II), Florian Kamissek (TSV Lützelburg), Markus Bröll (TSV Fischach), Benjamin Surrer (SV Adelsried), Manuel Rauner (SC Biberbach), Christian Birthelmer (SV Nordendorf), Andreas Harnischmacher (SpVgg Deuringen), Rainer Müller (SV Ehingen II), Fuad Mohamed Hussein (TSV Ellgau), Timo Prillwitz (SV Achsheim), Lukas Weixler (SV Thierhaupten II) und Tobias Mahler (TSV Diedorf II) erfolgreich.

Pechvogel des Tages : Sowohl der SV Gessertshausen (1:0 bei DJK Göggingen) als auch der CSC Batzenhofen (3:0 gegen den Hainhofener SV) haben ihre letzten Saisonspiele gewonnen – doch genutzt hat es nichts. Weil die Konkurrenz ebenfalls gewonnen hat, müssen die Gessertshauser wieder aus der Kreisklasse absteigen und der CSC weiter in der B-Klasse bleiben.

Größte Zuschauerzahlen: Relegationsspiele zwischen Nachbarschaftsvereinen haben nach wie vor eine anziehende Wirkung. 700 Zuschauer wollten am Freitagabend sehen, ob der SSV Neumünster oder de r TSV Unterthürheim weiter in der Kreisliga spielen dürfen. Da nehmen sich die 300 Schaulustigen beim Rückspiel der Landesliga-Relegation zwischen dem SV Cosmos Aystetten und dem SVN München eher bescheiden aus. Sensationell hingegen die 250 Besucher beim B-Klassen-Spitzenspiel zwischen dem CSC Batzenhofen-Hirblingen und dem Hainhofener SV . 125 waren es auf dem Theklaberg in Welden beim Spiel gegen die SpVgg Bärenkeller.



Top des Tages: Da geht es heute ausnahmsweise mal um Frauenfußball. Nachdem mit dem SV Cosmos Aystetten eine Männermannschaft aus der Landesliga abgestiegen ist, sind dafür wenigstens die Frauen des SC Biberbach in dieser Liga vertreten. Sie haben den Durchmarsch von der Bezirksliga in die Landesliga geschafft.

Flop des Tages: In einer Partie, in der es um gar nichts mehr ging, kassierten Yannick Mößber (TSV Dinkelscherben II) und Florian Pfeiffer (SV Gablingen) nach einem Gerangel kurz vor Schluss noch die Rote Karte und verabschiedeten sich damit vorzeitig aus der Saison 2018/19. (oli)



Katzenjammer in Gersthofen und Aystetten, geballte Freude hingegen beim TSV Meitingen. Dieser kam am Sonntagabend zu einem 4:2-Auswärtserfolg beim ehemaligen Bayernligisten TSV Aindling. Am Sonntag erwartet der TSV nun den TSV Wertingen. Der Aufsteiger hat sich sich seinen Einstand auch anders vorgestellt. Beim 1:2 gegen den TSV Nördlingen II passte nur die Zuschauerkulisse.

Ein Blitzcomeback wegen großer Personalsorgen

Erst am morgigen Mittwoch, 18.30 Uhr, greift der SC Altenmünster ins Geschehen ein. Zu Gast ist dann einer der Aufstiegsfavoriten, der SC Bubesheim. Der Lokalrivale SSV Neumünster hat das erste Saisonspiel schon hinter sich. Es endete mit einer 1:2-Niederlage gegen den SV Großkötz. Den vorübergehenden 1:1-Ausgleich erzielte übrigens ein Spieler, der eigentlich seine Karriere beenden wollte, aufgrund großer Personalsorgen beim SSV aber ein Blitzcomeback feierte: Simon Weschta. Bleibt für die Truppe von Trainer Jan Schrodi zu hoffen, dass Weschta weiter aushilft und schon bald mit seinen Toren für die ersten Punkte sorgen kann. (mit her)