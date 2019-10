Der TSV Meitingen landet auf dem Boden der Tatsachen

Plus Fußball-Nachlese: Der TSV Meitingen leistet sich vor dem Spitzenspiel gegen Bubesheim einen Ausrutscher. Warum der SV Cosmos Aystetten weitere Punktverluste vermeiden will.

Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Das hat schon der legendäre Sepp Herberger (für die jüngeren Leser: von 1936 bis 1942 und von 1950 bis 1964 Trainer der deutschen Nationalmannschaft) gewusst. Am Sonntag musste das auch der TSV Meitingen wieder einmal erfahren. Vielleicht war man ja gedanklich schon beim Gipfeltreffen mit dem SC Bubesheim, das am Tag der Deutschen Einheit ansteht. Jedenfalls kamen die Mavros-Schützlinge gegen den TSV Hollenbach über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus und konnten sich am Ende bei ihrem Torhüter Daniel Wagner bedanken, dass es wenigstens noch für einen Punkt reichte. Die Tabellenspitze sind die Meitinger damit los und können nun wieder als Jäger in den Günzburger Ortsteil fahren.

Das Spitzenspiel genau beobachten werden sie auch beim TSV Gersthofen. Mit einem 3:2-Heimsieg gegen den FC Mertingen haben sich die Schwarz-Gelben in Lauerstellung gebracht. Was neben den drei Punkten erfreulich war: Kapitän Christoph Wagemann trat im zweiten Spiel hintereinander als Torschütze in Erscheinung und Daniel Biehal kam nach langer Verletzungspause zu einem Kurzeinsatz.

Aufatmen beim SC Altenmünster

Nach drei Niederlagen in Folge konnte der SC Altenmünster den Negativlauf im Zusamtalderby gegen den TSV Wertingen stoppen. Dass dies so eindrucksvoll geschehen würde, hatten wohl die wenigsten Experten erwartet. Der SCA setzte sich mit 4:0 durch. Für den TSV Wertingen, der einen rabenschwarzen Tag erwischte, wurde es nichts mit einer Revanche für das im Mai 2018 erlittene 0:3 in der Bezirksliga-Relegation. Der SC Altenmünster war nach zuletzt mageren Wochen einfach wacher als die Wertinger, deren Coach Christoph Kehrle hinterher nüchtern feststellte: „Das war heute wirklich nicht unser Tag.“ Altenmünsters Spielertrainer Peter Ferme konnte hingegen mit seinem kompletten Team zufrieden sein. „Wir waren sehr fokussiert und auch mental viel stärker als in den Spielen zuvor. Der Gegner hat keine Chance gehabt“, so Ferme, der mit seinem Treffer zum 1:0 in der fünften Minute selbst sehr früh die Weichen auf den Derby-Sieg stellte.

Sehr viele gebrauchte Tage hat bisher Aufsteiger TSV Neusäß in der Bezirksliga Süd erlebt. Bei der 1:3-Niederlage beim TSV Bobingen haben sich die personalgebeutelten Schützlinge von Trainer Charly Pecher wieder einmal selbst auf die Verliererstraße geschickt. „Eine frühe Führung hätte dem Team vielleicht Sicherheit gegeben“, dachte Sportlicher Leiter Günther Hausmann an die große Möglichkeit in der Anfangsphase zurück, als Akif Dogan aus acht Metern nur eine Rückgabe zustande brachte. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er einen erfolgreichen Torschuss zustande gebracht hätte? Die Gastgeber machten es besser und nutzten die Unentschlossenheit und Unerfahrenheit der TSV-Notelf im Defensivverhalten aus. Verletzungen und Urlaube machen es Trainer Charly Pecher zurzeit nicht einfach, ein wettbewerbsfähiges Team auf die Beine zu stellen. Dennoch gab es einen Hoffnungsschimmer, als Florian Sedlak der Anschlusstreffer gelang. „Ein Ausgleich wäre machbar gewesen, wenn alle Mann den erforderlichen Einsatz gezeigt hätten“, mahnte Hausmann zum wiederholten Male aber auch Mentalität an.

Die Tops & Flops des Spieltages im Augsburger Land 1 / 7 Zurück Vorwärts Spieler des Tages: Er gehört zu den Männern, die wissen wo das Tor steht. Das hat der 1,94-Meter-Hüne schon beim TSV Göggingen, FC Königsbrunn oder FSV Wehringen unter Beweis gestellt. Vor Saisonbeginn ist der Marc-André Wimmer, der in Schwabmünchen wohnt, in Augsburg arbeitet und gerade in der Nähe von Wertingen ein Haus baut, zusammen mit dem Sportlichen Leiter Reinhard Brachert vom FSV Wehringen zu den den Zussern gekommen. Welches Vertrauen man dort in den 30-Jährigen setzt, zeigt die Tatsache, dass er sofort die Kapitänsbinde übernehmen durfte. Zurückgezahlt hat Wimmer bisher mit sieben Toren. Drei davon gelangen ihm am Sonntag beim 4:1-Sieg gegen den TSV Schwabmünchen II.

Beste Torschützen: Neben unserem Spieler des Tages, waren auch Marco Spengler (SpVgg Westheim), Martin Schnierle (TSV Lützelburg) und Christian Kreisel (TSV Herbertshofen II) dreifach erfolgreich. Im Doppelpack trafen Matteo Duvnjak (TSV Meitingen), Christoph Wagemann (TSV Gersthofen), Robert Markovic-Mandic (SV Cosmos Aystetten), Fabian Tögel (FC Horgau), Thomas Kubina (TSV Dinkelscherben), Florian Paulus (SV Gessertshausen), Lukas Hackl (SV Ottmarshausen II), Tobias Korsten (SV Adelsried), Felix Peter (FC Horgau II), Lucas Fries (SC Biberbach), Jonas Trawin (SpVgg Auerbach II), Davor Krsco (FC Langweid), Leon Rothschild (TSV Steppach II), Leon Schuster (CSC Batzenhofen), Dominik Reusch (SpVgg Deuringen II) und Dennis Müller (SV Bonstetten).

Torreichste Spiele: Acht Treffer gab es im Waldstadion beim 7:1 des TSV Lützelburg gegen Schlusslicht TSV Meitingen II und bei TSV Herbertshofen II – SV Erlingen II (4:4) zu bejubeln. Deren sieben waren es auf dem Kaiserberg beim 3:4 zwischen dem TSV Dinkelscherben und der SpVgg Westheim. Jeweils sechs Tore bekamen die Zuschauer in den Spielen SC Biberbach – SV Nordendorf (6:0) und SV Adelsried – FC Horgau II (3:3) serviert.

Pechvogel des Tages: Mit 3:0 führte der SV Adelsried bereits im A-Klassen-Duell gegen den FC Horgau II. Dann musste man innerhalb kürzester Zeit den Anschlusstreffer und eine Ampelkarte gegen Sebastian Brosch hinnehmen. Damit nicht genug: Horgau schaffte auch noch den 3:3-Ausgleich.

Größte Zuschauerkulissen: 230 Zuschauer sahen das Kreisliga-Duell zwischen dem TSV Dinkelscherben und der SpVgg Westheim. Dazu trug sicher auch bei, dass sich vorher die zweiten Mannschaften der beteiligten vereine gegenüber standen. Zu den 123 Besuchern in Aystetten trugen auch die vielen Gästefans bei, die den FC Thalhofen unterstützten. Viel half es nicht, denn der SV Cosmos setzte sich mit 3:0 durch. 200 Schaulustige wollten den Auftritt des SSV Anhausen bei Spitzenreiter SpVgg Langerringen (2:2) sehen, jeweils 150 wurden bei den Bezirksliga-Partien SV Holzkirchen – TSV Gersthofen (2:3) und FC Günzburg – TSV Meitingen (0:5) gezählt.

Top des Tages: 114 Bundesligaspiele hat Dominik Reinhardt auf dem Buckel. Aus Freude am Fußball spielt der 34-Jährige für den SV Thierhaupten, den Verein aus seinem Wohnort, in der Kreisliga. Beim 2:1-Sieg gegen die DJK Langenmosen zeigte er, dass er noch immer ein feines Füßchen hat. Aus 25 Metern hob er dan Ball über die aufgerückte Abwehr und den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper zum 1:0 ins Netz.

Flop des Tages: Drei Spiele in Folge – drei Rote Karten in Folge. Hintereinander flogen beim TSV Täfertingen mit Mensur Basholli, Dominik Mörz und zuletzt Hussein Kariwabo wegen Schiedsrichterbeleidigung drei Akteure vom Platz. Da muss an der Disziplin gearbeitet werden. (oli)



Mit nur elf Feldspielern musste der SV Cosmos Aystetten zum Auswärtsspiel beim TSV Haunstetten fahren. Mehrere Spieler waren beruflich oder privat verhindert. Unter ihnen auch Max Klotz, der momentan auf dem Münchner Oktoberfest im Einsatz ist und damit insgesamt vier Spiele fehlen wird. „Der Klotz ist weg und es läuft“, teilte der Linksverteidiger angesichts des zweiten 3:0-Sieges in seiner Abwesenheit auf der Aystetter WhatsApp-Gruppe mit. Klotz wird auch in den kommenden beiden Spielen gegen Bad Grönenbach (Donnerstag) und bei Türkgücü Königsbrunn (Sonntag) fehlen. „Diese beiden Partien sind sehr entscheidend für den restlichen Saisonverlauf“, sagt Trainer Marco Löring, der sich in Haunstetten über zu viele Fehlpässe in der Schlussphase ärgerte. „Da war der Schlendrian drin. Das darf nicht mehr passieren. Wir haben schon genug Punkte liegen lassen.“

Jede Menge Punkte hat auch der TSV Dinkelscherben liegen lassen. Die als Aufstiegsanwärter gehandelten Lila-Weißen mussten im Derby beim TSV Zusmarshausen mit 0:2 die dritte Pleite in Folge hinnehmen. Beim TSV Zusmarshausen weiß man, wie sich das anfühlt. In der vergangenen Saison waren die Grün-Weißen als Favorit an den start gegangen und konnten sich nach einer völlig verkorksten Saison erst im allerletzten Spiel den Klassenerhalt sichern. Nach einem kurzen Durchhänger scheinen sich die Schützlinge von Trainer Thomas Weber nun wieder gefangen zu haben. Aufgrund der individuellen Klasse von Spielern wie Torhüter Raif Husic, den ehemaligen Bayern- und Landesliga-Spielern Lukas Drechsler und Christian Wink oder Torjäger Mark-André Wimmer muss man die Zuser zu den Kandidaten für einen Spitzenplatz zählen. Wenn dann noch Jungspunde wie Jonas Watzal (19) zu Matchwinnern werden...!

FC Emersacker tanzt schon vor der Hochzeit

Zu ungewohnter Stunde, nämlich am Samstag um 12 Uhr mittags, trat der FC Emersacker gegen den TSV Lützelburg an. Warum? „Unser Spieler Andreas Lahner hat am Samstagnachmittag Hochzeit gefeiert. Da ein Großteil der Spieler eingeladen waren, machte ein Spiel am Sonntag keinen Sinn“, klärte Sportlicher Leiter Rainer Förg auf. „Das wurde aber vor der Saison mit dem TSV Lützelburg so abgestimmt.“ Bevor also die Hochzeitsfeierlichkeiten begannen, feierte der FCE schon mal einen 3:2-Sieg. Vor allem Oliver Pelikan glänzte beim Tanz auf dem grünen Rasen. Er erzielte alle drei Tore und schoss seine Mannschaft damit in der Kreisklasse Nordwest in die erste Verfolgerposition von Spitzenreiter TSV Leitershofen.

Dass gleich zwei Spielern aus einer Mannschaft ein Hattrick gelingt, kommt doch eher selten vor. Beim 7:0-Sieg des FC Langweid gegen den SV Nordendorf ist Christoph Werner und Michael Seitz dieses Kunststück gelungen. Nicht nur aufgrund der Treffer dieser beiden Spieler führt der FCL nach langer Durststrecke die Tabelle der A-Klasse Nordwest an.