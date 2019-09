vor 3 Min.

Der Turnverein wird 90 Jahre jung

Willmatshofen feiert nach dem Sportabend in der Staudenlandhalle nun den offiziellen Festabend

Nach dem Sportabend in der Staudenlandhalle wartet der Turnverein Willmatshofen mit einer weiteren Veranstaltung auf: Zur 90-Jahr-Feier gestaltet er am Samstag, 28. September, eine Geburtstagsparty. Los geht der Festabend um 19 Uhr in der Vereinsturnhalle in der Itzlishofer Straße. Die Party steht unter dem Motto „90 Jahre jung“. Vorsitzender Wolfgang Angerer sagt auch, warum: „Der Turnverein fühlt sich nicht alt, dank seiner jungen und jung gebliebenen Mitglieder.“ Und: „Bei uns sind das Achten von Altbewährtem und das Ausprobieren von neuen Ideen und Methoden kein Widerspruch.“ Mit diesen Gedanken wollen die Verantwortlichen des Vereins dann auch auf die Geburtstagsparty einstimmen.

Ein Blick in die Chronik des TVW: 1929 gründeten 28 turnbegeisterte Männer und Jugendliche den Verein. Hintergrund war, ihren Turnstunden einen offiziellen Rahmen zu geben. Unter Leitung des damaligen Hauptlehrers Wilhelm Wörle wurde zunächst noch unter freiem Himmel oder in einer Scheune geturnt. Erst 1953 feierte der Verein die Einweihung einer eigenen Turnhalle in Willmatshofen. Mit dem neuen Domizil wurden die Aktivitäten ausgeweitet. Neue Abteilungen kamen hinzu. Mitte der 1980er-Jahre platzte die Halle aus allen Nähten. Pünktlich zum 60-jährigen Bestehen konnte der Verein das neue Heim in Betrieb nehmen.

Heute hat der Verein rund 1000 Mitglieder. Davon besuchen ungefähr 600 Aktive Woche für Woche die angebotenen Kurse.

Die Geburtstagsparty startet um 19 Uhr mit dem Beginn des offiziellen Festabends. Neben Grußworten und Musik kommt auch der Sport auf seine Rechnung. So präsentiert die Boden- und Geräteturngruppe eine Show-Einlage. Der Abend endet gegen 21.30 Uhr mit einem gemütlichen Ausklang. (rusi)

